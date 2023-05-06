Почему в доме падает икона: суть важной приметы

Считается, когда падает икона в доме - это плохой знак, предупреждающий о приближении несчастья, горя или утраты. Согласно примете - это особое предостережение Высших Сил, на которое необходимо обратить внимание.

Почему в доме падает икона и что может произойти - читайте на Styler ниже .

Чаще всего эта примета предупреждает о болезни одного из членов семьи. Особенно плохим знаком считали, когда икона при падении разбилась.

Упасть образ может и до бед, несчастий в жизни. Обычно икона падает, когда дома нет никого.

Также согласно поверью, то упавшая икона сигнализирует о том, что в доме есть нечистая сила. Обычно падает икона в том месте, где находится сгусток отрицательной энергетики.

Если икона упала в доме, то попросите у нее прощенее за то, что такая неприятность произошла с образом в вашем доме, и прочтите перед ней молитву "Отче наш". Разбитый образ необходимо собрать весь, до последнего обломка, и отнести до церкви.

Можно ли дарить икону

Раньше считали, что именно через икону завистливые люди наводили порчу на человека. Поэтому предки считали, что икону можно принимать в качестве подарка только от людей с добрыми помыслами.

К тому же считается, что нельзя дарить собственноручно вышитые или нарисованные иконы. Многие считают, что нельзя молиться возле икон, созданных простыми людьми. Исправить это можно, освятив ее в церкви.

Выбрасывать икону нельзя

Икону ни в коем случае нельзя выбрасывать. Если она сломалась, рекомендуется отдать ее на реставрацию.

Также такие вещи лучше всего принести в церковь.

Обычно все эти старые изделия, не подлежащие реставрации, просто сжигают в специальных печах, а пепел закапывают в саду в качестве удобрения.