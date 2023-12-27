Чому більшість літаків білого кольору, а крісла в них синього: не всі про це знають

Зазвичай пасажири у літаках не помічають колір сидінь. Однак, найпоширенішим залишається синій колір і на це є причини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun .

Як колір сидінь впливає на пасажирів

Синій колір - це спосіб авіакомпаній керувати поведінкою пасажирів на борту. Експерти зазначили, що такий колір має здатність викликати у людей відчуття спокою та розслаблення.

Зокрема, це потенційний спосіб полегшити стрес і занепокоєння, які часто пов'язані з різними подорожами.

Синій асоціюється з миром, це колір спокійного моря і чистого неба, які асоціюються з внутрішньою безтурботністю, спокоєм і ясністю. Синій колір також уповільнює серцебиття і дихання.

До того ж на синіх сидіннях менш помітний бруд, ніж якби вони були яскравого кольору.

Однак, деякі бюджетні авіакомпанії використовують більш яскраві відтінки або приглушені тони - головна мета, щоб створити атмосферу домашнього затишку та розслаблення.

Чому літаки білого кольору

Найчастіше літаки фарбують у білий колір. На це є певні причини:

білий колір не тільки не вицвітає швидко, але й зменшує кількість зіткнень з птахами, адже він виділяється в повітрі

білі літаки легше помітити в разі надзвичайної ситуації

такий колір зберігає прохолоду в салоні літака, оскільки відбиває світло і тепло

Також на білій фарбі куди краще помітно патьоки масла, будь-яку корозію, тріщини, поломки. Тому навіть якщо літак не фарбують сьогодні в білий повністю, то принаймні намагаються фарбувати в такий колір найбільш важливі частини.