Чому все більше людей змішують каву з колою: неочікуваний ефект без кофеїнового шоку

Поєднання кави з кока-колою звучить дивно, але саме цей мікс набирає популярності серед прихильників експериментів зі смаками. Кажуть, що напій дає заряд енергії без різкого підйому тиску та нервового збудження, як після міцної кави.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, як напій впливає на організм та чи завдає шкоди.

Що відомо про напій

У мережі користувачі зазначають, що фірмові смакові нотки кави бездоганно поєднуються з колою. Гіркота та кислотність першої ідеально доповнюються карамельною, солодкою, злегка цитрусовою газованою водою.

Зокрема, можна використовувати звичайну колу або "Zero", у будь-якому випадку не потрібно буде додавати ще один підсолоджувач у свою чашку, щоб зменшити гіркоту кави.

Багатьом подобається таке поєднання, адже він підвищує вміст кофеїну менш інтенсивно.

Як приготувати каву з колою вдома

Інгредієнти:

100 мл еспресо або міцної чорної кави (охолодженої)

150-200 мл Coca-Cola

лід (за бажанням)

лимон (для аромату)

цукор або сироп

Спосіб приготування:

заваріть каву - еспресо або міцну фільтр-каву. Дайте їй охолонути до кімнатної температури або поставте в холодильник

наповніть склянку льодом

додайте каву до склянки з льодом

долийте коли, акуратно, щоб зберегти газуватість

перемішайте обережно.

додайте часточку лимона або кілька крапель лимонного соку - це підкреслить смак

Ви також можете експериментувати зі смаковими сиропами. Вишня, ваніль, карамель та мокко - все це непогані варіанти, тому що кола сама по собі може похвалитися нотками цих смаків.

Як напій впливає на організм

У коментарі для РБК-Україна психіатр, нарколог та невролог Євген Скрипник розповів, що цей напій дійсно зараз набирає популярності, особливо серед "студентів".

Кола солодка, зменшує гіркоту кави і тим самим один одного доповнюють і для експериментаторів це новий смак

"Холодний чай є? Тепер придумали новий смак - холодна кава з колою. По відгуках людей ще їм подобається пінка, яка утворюється при додаванні коли до кави", - пояснив експерт.

Ці два продукти містять кофеїн - кава і кола містять велику кількість цукру і виходить такий собі "енергетик".

Людина відчуваю прилив сил та можуть вночі не спати. Але для людей, які мають тривожні та депресивні розлади, порушення сну, гіпертонічну хворобу, стенокардію та аритмію цей напій може погіршити стан та призвести до загострення захворювань.

Велика кількість кофеїну разом з газованим напоєм пришвидшить час всмоктування в шлунку і цим самим негативно впливає на мозок та серце.

Це також впливає та змінює кислотність шлункового соку і може викликати загострення гастриту та виразкової хвороби шлунку. Плюс велика кількість вуглеводів також не найкраще впливають на організм та призводять до ожиріння.

Крім того, експерт застерігає, що до кофеїну може виникати залежність і людині кожного разу потрібна буде збільшена доза, щоб себе почувати бадьорим.

Тому лікар не радить вживати поєднання кави та коли.