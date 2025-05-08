Почему все больше людей смешивают кофе с колой: неожиданный эффект без кофеинового шока
Сочетание кофе с кока-колой звучит странно, но именно этот микс набирает популярность среди любителей экспериментов со вкусами. Говорят, что напиток дает заряд энергии без резкого подъема давления и нервного возбуждения, как после крепкого кофе.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, как напиток влияет на организм и наносит ли вред.
Что известно о напитке
В сети пользователи отмечают, что фирменные вкусовые нотки кофе безупречно сочетаются с колой. Горечь и кислотность первой идеально дополняются карамельной, сладкой, слегка цитрусовой газировкой.
В частности, можно использовать обычную колу или "Zero", в любом случае не нужно будет добавлять еще один подсластитель в свою чашку, чтобы уменьшить горечь кофе.
Многим нравится такое сочетание, ведь он повышает содержание кофеина менее интенсивно.
Как приготовить кофе с колой дома
Ингредиенты:
- 100 мл эспрессо или крепкого черного кофе (охлажденного)
- 150-200 мл Coca-Cola
- лед (по желанию)
- лимон (для аромата)
- сахар или сироп
Способ приготовления:
- заварите кофе - эспрессо или крепкий фильтр-кофе. Дайте ему остыть до комнатной температуры или поставьте в холодильник
- наполните стакан льдом
- добавьте кофе в стакан со льдом
- долейте колы, аккуратно, чтобы сохранить газированность
- перемешайте осторожно.
- добавьте дольку лимона или несколько капель лимонного сока - это подчеркнет вкус
Вы также можете экспериментировать со вкусовыми сиропами. Вишня, ваниль, карамель и мокко - все это неплохие варианты, потому что кола сама по себе может похвастаться нотками этих вкусов.
Как напиток влияет на организм
В комментарии для РБК-Украина психиатр, нарколог и невролог Евгений Скрипник рассказал, что этот напиток действительно сейчас набирает популярность, особенно среди "студентов".
Кола сладкая, уменьшает горечь кофе и тем самым друг друга дополняют и для экспериментаторов это новый вкус
"Холодный чай есть? Теперь придумали новый вкус - холодный кофе с колой. По отзывам людей еще им нравится пенка, которая образуется при добавлении колы к кофе", - объяснил эксперт.
Эти два продукта содержат кофеин - кофе и кола содержат большое количество сахара и получается некий "энергетик".
Человек чувствую прилив сил и могут ночью не спать. Но для людей, которые имеют тревожные и депрессивные расстройства, нарушения сна, гипертоническую болезнь, стенокардию и аритмию этот напиток может ухудшить состояние и привести к обострению заболеваний.
Большое количество кофеина вместе с газированным напитком ускорит время всасывания в желудке и тем самым негативно влияет на мозг и сердце.
Это также влияет и изменяет кислотность желудочного сока и может вызвать обострение гастрита и язвенной болезни желудка. Плюс большое количество углеводов также не лучшим образом влияют на организм и приводят к ожирению.
Кроме того, эксперт предостерегает, что к кофеину может возникать зависимость и человеку каждый раз нужна будет увеличенная доза, чтобы себя чувствовать бодрым.
Поэтому врач не советует употреблять сочетание кофе и колы.
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