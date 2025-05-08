Почему все больше людей смешивают кофе с колой: неожиданный эффект без кофеинового шока

Сочетание кофе с кока-колой звучит странно, но именно этот микс набирает популярность среди любителей экспериментов со вкусами. Говорят, что напиток дает заряд энергии без резкого подъема давления и нервного возбуждения, как после крепкого кофе.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, как напиток влияет на организм и наносит ли вред.

Что известно о напитке

В сети пользователи отмечают, что фирменные вкусовые нотки кофе безупречно сочетаются с колой. Горечь и кислотность первой идеально дополняются карамельной, сладкой, слегка цитрусовой газировкой.

В частности, можно использовать обычную колу или "Zero", в любом случае не нужно будет добавлять еще один подсластитель в свою чашку, чтобы уменьшить горечь кофе.

Многим нравится такое сочетание, ведь он повышает содержание кофеина менее интенсивно.

Как приготовить кофе с колой дома

Ингредиенты:

100 мл эспрессо или крепкого черного кофе (охлажденного)

150-200 мл Coca-Cola

лед (по желанию)

лимон (для аромата)

сахар или сироп

Способ приготовления:

заварите кофе - эспрессо или крепкий фильтр-кофе. Дайте ему остыть до комнатной температуры или поставьте в холодильник

наполните стакан льдом

добавьте кофе в стакан со льдом

долейте колы, аккуратно, чтобы сохранить газированность

перемешайте осторожно.

добавьте дольку лимона или несколько капель лимонного сока - это подчеркнет вкус

Вы также можете экспериментировать со вкусовыми сиропами. Вишня, ваниль, карамель и мокко - все это неплохие варианты, потому что кола сама по себе может похвастаться нотками этих вкусов.

Как напиток влияет на организм

В комментарии для РБК-Украина психиатр, нарколог и невролог Евгений Скрипник рассказал, что этот напиток действительно сейчас набирает популярность, особенно среди "студентов".

Кола сладкая, уменьшает горечь кофе и тем самым друг друга дополняют и для экспериментаторов это новый вкус

"Холодный чай есть? Теперь придумали новый вкус - холодный кофе с колой. По отзывам людей еще им нравится пенка, которая образуется при добавлении колы к кофе", - объяснил эксперт.

Эти два продукта содержат кофеин - кофе и кола содержат большое количество сахара и получается некий "энергетик".

Человек чувствую прилив сил и могут ночью не спать. Но для людей, которые имеют тревожные и депрессивные расстройства, нарушения сна, гипертоническую болезнь, стенокардию и аритмию этот напиток может ухудшить состояние и привести к обострению заболеваний.

Большое количество кофеина вместе с газированным напитком ускорит время всасывания в желудке и тем самым негативно влияет на мозг и сердце.

Это также влияет и изменяет кислотность желудочного сока и может вызвать обострение гастрита и язвенной болезни желудка. Плюс большое количество углеводов также не лучшим образом влияют на организм и приводят к ожирению.

Кроме того, эксперт предостерегает, что к кофеину может возникать зависимость и человеку каждый раз нужна будет увеличенная доза, чтобы себя чувствовать бодрым.

Поэтому врач не советует употреблять сочетание кофе и колы.