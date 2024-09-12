Чому білити дерева восени критично важливо: як це робити і для чого

Осінь - важливий період для підготовки саду до зими. Внесення добрив, прибирання опалого листя та органічного сміття є обов'язковими заходами. Однак, не менш важливо подбати про захист стовбурів дерев, провівши їх побілку. Як правильно білити дерева, коли це робити та якими засобами?
РБК-Україна (проект Styler) розбирає питання, чому важливо білити дерева перед зимою та як це на них корисно впливає.
Кора - це природний захисний шар дерева, що захищає його від впливу зовнішніх факторів: шкідників, тварин, погодних умов. Однак без належного догляду кора може розтріскатися, огрубіти, відшаровуватися, що робить дерево вразливим до хвороб та шкідників.
Побілка допомагає захистити дерева від:
Осіння побілка - ключовий захід, який має проводитися вчасно. Зазвичай це жовтень-листопад, в залежності від регіону. Важливо білити дерева в суху погоду перед настанням морозів при температурі не нижче +3°C.
Раннє нанесення побілки призведе до її змивання осінніми дощами, а при мінусових температурах склад замерзне і не висохне, що знизить його ефективність.
Для осінньої побілки використовують спеціальні склади, які мають високу стійкість до погодних умов. Найбільш ефективними є склади з гашеним вапном, глиною та фунгіцидами. Ось кілька прикладів:
Для нанесення побілки використовують:
Підготовка дерев. Перед побілкою кору необхідно ретельно зачистити від моху, лишайників, бруду та відшарувань за допомогою металевої щітки або садового ножа.
Приготування складу. Засіб для побілки розводять водою до потрібної консистенції відповідно до інструкції. Можна додати інсектицид для захисту від комах.
Нанесення побілки. Склад наносять на стовбур від землі до основи скелетних гілок на висоту до 1,2-1,5 м. Особливу увагу приділяють південній стороні стовбура, де сонячні промені особливо активні.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Deep Green Permaculture, Nature and Garden, Bob Vila.