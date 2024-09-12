Почему белить деревья осенью критически важно: как это делать и зачем

Осень - важный период для подготовки сада к зиме. Внесение удобрений, уборка опавших листьев и органического мусора являются обязательными мерами. Однако, не менее важно позаботиться о защите стволов деревьев, произведя их побелку. Как правильно белить деревья, когда это делать и какими средствами?
РБК-Украина (проект Styler) разбирает вопрос, почему важно белить деревья перед зимой и как это на них полезно влияет.
Кора - это естественный защитный слой дерева, защищающий его от воздействия внешних факторов: вредителей, животных, погодных условий. Однако без должного ухода кора может растрескаться, огрубеть, отслаиваться, что делает дерево уязвимым к болезням и вредителям.
Побелка помогает защитить деревья от:
Осенняя побелка - ключевая мера, которая должна проводиться вовремя. Обычно это октябрь-ноябрь, в зависимости от региона. Важно белить деревья в сухую погоду перед наступлением морозов при температуре не ниже +3°C.
Раннее нанесение побелки приведет к ее смыванию осенними дождями, а при минусовых температурах состав замерзнет и не высохнет, что снизит его эффективность.
Для осенней побелки используют специальные составы, обладающие высокой устойчивостью к погодным условиям. Наиболее эффективны составы с гашеной известью, глиной и фунгицидами. Вот несколько примеров:
Для нанесения побелки используют:
Подготовка деревьев. Перед побелкой кору необходимо тщательно зачистить от мха, лишайников, грязи и отслойки с помощью металлической щетки или садового ножа.
Приготовление состава. Средство побелки разводят водой до нужной консистенции в соответствии с инструкцией. Можно добавить инсектицид для защиты от насекомых.
Нанесение побелки. Состав наносят на ствол от земли до основания скелетных веток на высоту до 1,2-1,5 м. Особое внимание уделяют южной стороне ствола, где солнечные лучи особенно активны.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Deep Green Permaculture, Nature and Garden, Bob Vila.