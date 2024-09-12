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Почему белить деревья осенью критически важно: как это делать и зачем

Четверг 12 сентября 2024 11:15
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Почему белить деревья осенью критически важно: как это делать и зачем Побелка деревьев имеет много преимуществ для сада (фото: Getty Images)
Автор: Феликс Коркин

Осень - важный период для подготовки сада к зиме. Внесение удобрений, уборка опавших листьев и органического мусора являются обязательными мерами. Однако, не менее важно позаботиться о защите стволов деревьев, произведя их побелку. Как правильно белить деревья, когда это делать и какими средствами?

РБК-Украина (проект Styler) разбирает вопрос, почему важно белить деревья перед зимой и как это на них полезно влияет.

Почему важно белить деревья осенью

Кора - это естественный защитный слой дерева, защищающий его от воздействия внешних факторов: вредителей, животных, погодных условий. Однако без должного ухода кора может растрескаться, огрубеть, отслаиваться, что делает дерево уязвимым к болезням и вредителям.

Побелка помогает защитить деревья от:

  • Вредителей - многие насекомые зимуют в коре, а весной наносят новый вред дереву.
  • Грызунов - такие животные, как зайцы и мыши, не могут добраться до коры через защитный слой.
  • Грибковых заболеваний - фунгициды в составе побелки убивают вредные микроорганизмы.
  • Перепадов температур - побелка защищает дерево от резких температурных изменений, нагрева днем и морозов ночью.
  • Холодного ветра - морозный ветер высушивает и травмирует кору.
  • Чрезмерного солнца - особенно опасное весной, когда солнечные лучи отражаются от снега и обжигают дерево.

Когда белить деревья осенью

Осенняя побелка - ключевая мера, которая должна проводиться вовремя. Обычно это октябрь-ноябрь, в зависимости от региона. Важно белить деревья в сухую погоду перед наступлением морозов при температуре не ниже +3°C.

Раннее нанесение побелки приведет к ее смыванию осенними дождями, а при минусовых температурах состав замерзнет и не высохнет, что снизит его эффективность.

Какие средства использовать для побелки

Для осенней побелки используют специальные составы, обладающие высокой устойчивостью к погодным условиям. Наиболее эффективны составы с гашеной известью, глиной и фунгицидами. Вот несколько примеров:

  • "Белоснежка" - универсальная побелка на основе глины и извести, защищает от вредителей и перепадов температур.
  • "Белоснежка с медным купоросом" - этот состав повышает иммунитет деревьев и защищает от грибковых болезней.
  • "Белоснежка с железным купоросом" - эффективно заживляет раны на коре и защищает от грибков.

Для нанесения побелки используют:

  • малярные кисти разной ширины;
  • макловицы;
  • мочалки.

Как правильно белить деревья: пошаговый процесс

Подготовка деревьев. Перед побелкой кору необходимо тщательно зачистить от мха, лишайников, грязи и отслойки с помощью металлической щетки или садового ножа.

Приготовление состава. Средство побелки разводят водой до нужной консистенции в соответствии с инструкцией. Можно добавить инсектицид для защиты от насекомых.

Нанесение побелки. Состав наносят на ствол от земли до основания скелетных веток на высоту до 1,2-1,5 м. Особое внимание уделяют южной стороне ствола, где солнечные лучи особенно активны.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Deep Green Permaculture, Nature and Garden, Bob Vila.

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