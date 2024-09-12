Почему белить деревья осенью критически важно: как это делать и зачем
Осень - важный период для подготовки сада к зиме. Внесение удобрений, уборка опавших листьев и органического мусора являются обязательными мерами. Однако, не менее важно позаботиться о защите стволов деревьев, произведя их побелку. Как правильно белить деревья, когда это делать и какими средствами?
РБК-Украина (проект Styler) разбирает вопрос, почему важно белить деревья перед зимой и как это на них полезно влияет.
Почему важно белить деревья осенью
Кора - это естественный защитный слой дерева, защищающий его от воздействия внешних факторов: вредителей, животных, погодных условий. Однако без должного ухода кора может растрескаться, огрубеть, отслаиваться, что делает дерево уязвимым к болезням и вредителям.
Побелка помогает защитить деревья от:
- Вредителей - многие насекомые зимуют в коре, а весной наносят новый вред дереву.
- Грызунов - такие животные, как зайцы и мыши, не могут добраться до коры через защитный слой.
- Грибковых заболеваний - фунгициды в составе побелки убивают вредные микроорганизмы.
- Перепадов температур - побелка защищает дерево от резких температурных изменений, нагрева днем и морозов ночью.
- Холодного ветра - морозный ветер высушивает и травмирует кору.
- Чрезмерного солнца - особенно опасное весной, когда солнечные лучи отражаются от снега и обжигают дерево.
Когда белить деревья осенью
Осенняя побелка - ключевая мера, которая должна проводиться вовремя. Обычно это октябрь-ноябрь, в зависимости от региона. Важно белить деревья в сухую погоду перед наступлением морозов при температуре не ниже +3°C.
Раннее нанесение побелки приведет к ее смыванию осенними дождями, а при минусовых температурах состав замерзнет и не высохнет, что снизит его эффективность.
Какие средства использовать для побелки
Для осенней побелки используют специальные составы, обладающие высокой устойчивостью к погодным условиям. Наиболее эффективны составы с гашеной известью, глиной и фунгицидами. Вот несколько примеров:
- "Белоснежка" - универсальная побелка на основе глины и извести, защищает от вредителей и перепадов температур.
- "Белоснежка с медным купоросом" - этот состав повышает иммунитет деревьев и защищает от грибковых болезней.
- "Белоснежка с железным купоросом" - эффективно заживляет раны на коре и защищает от грибков.
Для нанесения побелки используют:
- малярные кисти разной ширины;
- макловицы;
- мочалки.
Как правильно белить деревья: пошаговый процесс
Подготовка деревьев. Перед побелкой кору необходимо тщательно зачистить от мха, лишайников, грязи и отслойки с помощью металлической щетки или садового ножа.
Приготовление состава. Средство побелки разводят водой до нужной консистенции в соответствии с инструкцией. Можно добавить инсектицид для защиты от насекомых.
Нанесение побелки. Состав наносят на ствол от земли до основания скелетных веток на высоту до 1,2-1,5 м. Особое внимание уделяют южной стороне ствола, где солнечные лучи особенно активны.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Deep Green Permaculture, Nature and Garden, Bob Vila.