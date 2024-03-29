Чому бездротові навушники ніколи не замінять дротяні: названі переконливі причини

Якість звуку

Поява кодеків aptX та LDAC значно покращила якість звуку в бездротових навушниках, але навіть при цьому вони не можуть зрівнятися з дротовими аналогами. Пропускна здатність Bluetooth недостатня для передачі lossless-аудіо без стиснення, що призводить до втрати якості звуку.

На відміну від цього, дротові навушники можуть передавати аудіосигнал без стиснення та втрат, що забезпечує більш високу деталізацію звуку, що залежить виключно від джерела сигналу та якості аудіофайлу.

Затримки передачі звуку

Через необхідність декодування цифрового сигналу, його буферизації та перетворення на аналоговий формат у всіх бездротових навушниках спостерігається помітна затримка звуку. Варіюється вона залежно від моделі від 40 до 300 мс, включаючи навіть найпопулярніші AirPods Pro 2, де затримка становить 126 мс.

Хоча й у дротяних навушниках є невелика затримка в межах 5-10 мс, вона мінімальна порівняно з бездротовими аналогами.

У разі прослуховування музики або перегляду відео невелика затримка може бути несуттєвою, але в динамічних відеоіграх, роботі зі звуком чи грі на музичних інструментах вона стає критично важливою. Через цю проблему використання бездротових навушників для цих цілей, на жаль, непрактичне.

Нестабільність з'єднання

Бездротові навушники, що працюють по Bluetooth, зазнають перешкод через свою залежність від радіоканалу. Це може виявлятися у переривчастому звуку, складностях із підключенням чи тимчасових втратах зв'язку, особливо у переповнених місцях або за наявності джерел перешкод.

Навіть найдешевші моделі бездротових навушників можуть зіткнутися з цією проблемою, наприклад, якщо просто помістити телефон у задню кишеню джинсів.

Всі ці незручності стають неминучою ціною відсутність проводів. На відміну від цього, дротові навушники позбавлені таких проблем та забезпечують надійне з'єднання, що дозволяє використовувати їх без проблем у будь-яких ситуаціях.

Менша сумісність

Бездротові навушники можуть бути підключені лише до пристроїв, обладнаних Bluetooth-модулем, і навіть у таких випадках не завжди виправдано використовувати їх.

Наприклад, ви не зможете підключити їх до ПК без Bluetooth-чіпа, ігрових консолей Sony PlayStation, CD-ресиверів або гітарних підсилювачів. У той час як традиційні навушники з дротом працюватимуть у всіх цих та багатьох інших сценаріях.

Необхідність заряджання

На відміну від дротових навушників, бездротові моделі являють собою не тільки прості динаміки, а й Bluetooth-приймач, ЦАП, підсилювач та вбудований акумулятор, який забезпечує їхню роботу.

Звичайно, акумулятор вимагає періодичного заряджання, і якщо забути це зробити вчасно, можна залишитися без музики. Також неприємно, якщо навушники розрядяться раптово посеред перегляду фільму чи розмови.

З іншого боку, дротові навушники не стикаються з подібними проблемами і не вимагають зовнішнього живлення: їх можна використовувати для прослуховування музики навіть протягом кількох діб поспіль або тривалих розмов протягом робочого дня.

Малий термін служби та неремонтопридатність

Через складну конструкцію та велику кількість електронних компонентів Bluetooth-навушники стають менш надійними. Однією зі слабких точок є їхній акумулятор. У компактних моделях TWS його ресурс становить 1-2 роки, а повнорозмірних - до 3-4 років. Заміна акумулятора складна і в деяких випадках недоцільна, особливо для мініатюрних навушників.

У дротових пристроях найбільш уразливими є кабель та роз'єм. Тим не менш, обидва ці елементи набагато частіше можуть бути піддані ремонту. Простіша конструкція також забезпечує провідним навушникам легкість у перенесенні, дозволяючи їм легше переносити випадкові падіння та забезпечуючи більш просте поводження загалом.

Ризик втратити один навушник

При використанні компактних TWS-вкладишів, які демонструють усі переваги бездротових технологій, існує ризик втратити один із навушників при різкому русі або через необережність.

Завдяки їх невеликому розміру пошук втраченого навушника може бути скрутним, а навушник, що залишився без пари, стає практично марним. У такому разі доводиться купувати запасний навушник (а їхня вартість немаленька) або взагалі купувати нові.

Висока ціна

Незважаючи на широке поширення бездротових навушників і поява безлічі успішних моделей за доступними цінами, такі пристрої завжди будуть дорожчі за провідні при порівнянній якості звуку. Це зрозуміло, оскільки Bluetooth-навушники містять набагато більше внутрішніх компонентів, що збільшує їхню вартість.

З іншого боку, провідні навушники мають простішу конструкцію, а також ціни на них в цілому знизилися внаслідок конкуренції з бездротовими моделями.