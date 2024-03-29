Почему беспроводные наушники никогда не заменят проводные: названы убедительные причины

Качество звука

Появление кодеков aptX и LDAC значительно улучшило качество звука в беспроводных наушниках, но даже при этом они не могут сравниться с проводными аналогами. Пропускная способность Bluetooth недостаточна для передачи lossless-аудио без сжатия, что приводит к потере качества звука.

В отличие от этого, проводные наушники могут передавать аудиосигнал без сжатия и потерь, что обеспечивает более высокую детализацию звука, зависящую исключительно от источника сигнала и качества аудиофайла.

Задержки в передаче звука

Из-за необходимости декодирования цифрового сигнала, его буферизации и преобразования в аналоговый формат во всех беспроводных наушниках наблюдается заметная задержка звука. Варьируется она в зависимости от модели от 40 до 300 мс, включая даже популярные AirPods Pro 2, где задержка составляет 126 мс.

Хотя и в проводных наушниках есть небольшая задержка в пределах 5–10 мс, она минимальна по сравнению с беспроводными аналогами.

В случае прослушивания музыки или просмотра видео небольшая задержка может быть несущественной, но в динамичных видеоиграх, работе со звуком или игре на музыкальных инструментах она становится критически важной. Из-за этой проблемы использование беспроводных наушников для данных целей, к сожалению, непрактично.

Нестабильность соединения

Беспроводные наушники, работающие по Bluetooth, подвержены помехам из-за своей зависимости от радиоканала. Это может проявляться в прерывистом звуке, сложностях с подключением или временных потерях связи, особенно в переполненных местах или при наличии источников помех.

Даже самые дешевые модели беспроводных наушников могут столкнуться с этой проблемой, например, если просто поместить телефон в задний карман джинсов.

Все эти неудобства становятся неизбежной ценой за отсутствие проводов. В отличие от этого, проводные наушники лишены таких проблем и обеспечивают надежное соединение, что позволяет использовать их без проблем в любых ситуациях.

Меньшая совместимость

Беспроводные наушники могут быть подключены только к устройствам, оборудованным Bluetooth-модулем, и даже в таких случаях не всегда оправданно использовать их.

Например, вы не сможете подключить их к ПК без Bluetooth-чипа, к игровым консолям Sony PlayStation, CD-ресиверам или гитарным усилителям. В то время как традиционные наушники с проводом будут работать во всех этих и многих других сценариях.

Необходимость зарядки

В отличие от проводных наушников, беспроводные модели представляют собой не только простые динамики, но и Bluetooth-приёмник, ЦАП, усилитель и встроенный аккумулятор, который обеспечивает их работу.

Конечно, аккумулятор требует периодической зарядки, и если забыть это сделать вовремя, можно остаться без музыки. Также неприятно, если наушники разрядятся внезапно посреди просмотра фильма или разговора.

С другой стороны, проводные наушники не сталкиваются с подобными проблемами и не требуют внешнего питания: их можно использовать для прослушивания музыки даже в течение нескольких суток подряд или для длительных разговоров в течение рабочего дня.

Малый срок службы и неремонтопригодность

Из-за сложной конструкции и большого количества электронных компонентов Bluetooth-наушники становятся менее надежными. Одной из слабых точек является их аккумулятор. В компактных моделях TWS его ресурс составляет 1-2 года, а в полноразмерных - до 3-4 лет. Замена аккумулятора сложна и, в некоторых случаях, нецелесообразна, особенно для миниатюрных наушников.

В проводных устройствах наиболее уязвимыми являются кабель и разъем. Тем не менее, оба эти элемента гораздо чаще могут быть подвергнуты ремонту. Более простая конструкция также обеспечивает проводным наушникам легкость в переноске, позволяя им легче переносить случайные падения и обеспечивая более простое обращение в целом.

Риск потерять один наушник

При использовании компактных TWS-вкладышей, которые демонстрируют все преимущества беспроводных технологий, существует риск потерять один из наушников при резком движении или по неосторожности.

Благодаря их небольшому размеру поиск потерянного наушника может быть затруднителен, а оставшийся без пары наушник становится практически бесполезным. В таком случае приходится приобретать запасной наушник (а их стоимость немаленькая) или вообще покупать новые.

Высокая цена

Несмотря на широкое распространение беспроводных наушников и появление множества успешных моделей по доступным ценам, такие устройства всегда будут дороже проводных при сопоставимом качестве звука. Это объяснимо, поскольку Bluetooth-наушники содержат гораздо больше внутренних компонентов, что увеличивает их стоимость.

С другой стороны, проводные наушники имеют более простую конструкцию, а также цены на них в целом снизились в результате конкуренции с беспроводными моделями.