Чому бджоли гинуть після того, як жалять? Жорстка причина, про яку не всі знають

Наслідки укусу для бджоли

Нікому не подобається, коли бджола жалить, але для самих комах це набагато гірше, ніж для нас. Після укусу бджола одразу вмирає, і причина цього може здатися жахливою.

У відео на TikTok користувачка @footdocdana розповіла про те, що відбувається з бджолами після того, як вони жалять, і це справило на багатьох жахливе враження. Вона пояснила, що через зазубреність бджола не може витягти жало зі шкіри. В результаті, намагаючись звільнитися, вона розриває своє черевце, залишаючи жало в тілі.

Ця трагічна ситуація призводить до загибелі бджоли, оскільки вона втрачає життєво важливі органи під час спроби вирватися.

"Бджоли зазвичай жалять тільки тоді, коли відчувають загрозу. Пам’ятайте, що більшість медоносних бджіл не є агресивними; вони лише обороняються. Медоносна бджола вмирає після укусу, тому жалить тільки у крайніх випадках," - зазначає Buddha Bee Apiary.

Чому бджоли жалять

Агресія бджіл може бути викликана кількома факторами. Однією з основних причин є неприємні запахи. Це можуть бути перегар, дим, парфуми або піт. Такі аромати можуть подразнювати бджіл і змушувати їх нападати.

Іншою причиною є різкі рухи або волосся, що розвівається на вітру. Бджоли можуть сприймати такі рухи як загрозу і реагувати агресивно.

Темний одяг, особливо чорний, також може спровокувати бджіл. Чорний колір привертає увагу комах і може сприйматися як сигнал небезпеки.

Також на поведінку бджіл можуть впливати зміни в погоді або атмосферному тиску. Це також робитиме комах більш агресивними. Окрім цього, погодні умови можуть викликати у бджіл стрес і знижувати їх толерантність до потенційних загроз.

Чим оси відрізняються від бджіл

На відміну від бджіл, оси не вмирають після укусу, оскільки їхні жала влаштовані по-іншому. Це пояснення викликало справжнє зацікавлення серед коментаторів, які питають: "Чому саме так?" або дивуються, кажучи: "Ого, це так цікаво". Окрім цього, люди залишали коментарі на кшталт "Нічого собі!", намагаючись зрозуміти різницю між бджолами та осами.

Якщо вас ужалила бджола, клініка Майо рекомендує застосувати крем із гідрокортизоном або лосьйон з каламіном, щоб зменшити почервоніння, свербіж та набряк. Якщо ці симптоми залишаються, можна прийняти антигістамінний препарат. Важливо уникати розчісування місця укусу, оскільки це може погіршити стан і збільшити ризик інфекції.