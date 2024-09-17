Чому багато води не зарадить похміллю: нове дослідження

Існує стійке переконання, що вживання великої кількості води після ночі випивки може протидіяти наслідкам, але експерти кажуть, що це мало допоможе при похміллі.

Чому це так, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на University in the Netherlands.

Про що свідчить дослідження?

Використовуючи дані трьох досліджень, вчені з Утрехтського університету в Нідерландах дійшли висновку, що зневоднення не є єдиною причиною похмілля, це означає, що питна вода має обмежений вплив на відновлення організму.

В результаті досліду відстежували симптоми похмілля у людей, які пили воду перед сном, порівняно з тими, хто цього не робив.

Результати показали, що ті, хто пив воду, відчували менше зневоднення, але відчували такий самий ступінь болю, нудоти та виснаження, як ті, хто відмовився від H2O.

Дослідники прийшли до висновку, що вживання води під час або безпосередньо після сеансу випивки неефективно запобігає похмілля. Крім того, не було показано, що вживання води після похмілля не зменшує тяжкість симптомів.

"Похмілля - це клінічний стан, який характеризується поєднанням ефектів метаболізму алкоголю та зневоднення, підтверджуючи твердження, що похмілля включає, але не обмежується лише одним зневодненням", - повідомив доктор Джонні Парвані.

Згідно з оглядом, зневоднення спричинене втратою води та електролітів через активацію гормональної системи, яка регулює артеріальний тиск, рідинно-електролітний баланс.

Тим часом характерні наслідки алкогольного похмілля є результатом окислювального стресу та запальної реакції організму на вживання алкоголю.

Зневоднення викликає спрагу, поширений симптом наступного ранку, але дослідження показують, що спрага та зневоднення відносно короткочасні. Однак інші болі, пов’язані з вживанням алкоголю, як правило, зберігаються протягом дня.

До речі, наукові дані свідчать, що похмілля з часом погіршується.

Дослідження показують, що з віком функція печінки послаблюється, в організмі стає менше води, і ми втрачаємо м’язову масу. Це може означати, що в нашій крові залишається більша концентрація алкоголю, і наступного ранку на нас чекає сильніше похмілля...