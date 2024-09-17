Почему много воды не поможет похмелью: новое исследование

Есть стойкое убеждение, что употребление большого количества воды после ночи выпивки может противодействовать последствиям, но эксперты говорят, что это мало поможет при похмелье.

Почему это так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на University in the Netherlands.

О чем свидетельствует исследование?

Используя данные трех исследований, ученые из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что обезвоживание не является единственной причиной похмелья, это означает, что питьевая вода оказывает ограниченное влияние на восстановление организма.

В результате опыта отслеживали симптомы похмелья у людей, которые пили воду перед сном по сравнению с теми, кто этого не делал.

Результаты показали, что те, кто пил воду, испытывали меньшее обезвоживание, но испытывали такую же степень боли, тошноты и истощения, как те, кто отказался от H2O.

Исследователи пришли к выводу, что употребление воды во время или непосредственно после сеанса выпивки неэффективно предотвращает похмелье. Кроме того, не было показано, что употребление воды после похмелья не уменьшает тяжесть симптомов.

"Похмелье - это клиническое состояние, которое характеризуется сочетанием эффектов метаболизма алкоголя и обезвоживания, подтверждая утверждение, что похмелье включает, но не ограничивается одним обезвоживанием", - сообщил доктор Джонни Парвани.

Согласно обзору, обезвоживание вызвано потерей воды и электролитов из-за активации гормональной системы, регулирующей АД, жидкостно-электролитный баланс.

Тем временем характерные последствия алкогольного похмелья являются результатом окислительного стресса и воспалительной реакции организма на употребление алкоголя.

Обезвоживание вызывает жажду, распространенный симптом на следующее утро, но исследования показывают, что жажда и обезвоживание относительно кратковременны. Однако другие боли, связанные с употреблением алкоголя, как правило, сохраняются в течение дня.

Кстати, научные данные свидетельствуют о том, что похмелье со временем ухудшается.

Исследования показывают, что с возрастом функция печени ослабляется, в организме становится меньше воды и мы теряем мышечную массу. Это может означать, что в нашей крови остается большая концентрация алкоголя, и на следующее утро нас ждет сильнее похмелье...