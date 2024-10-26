Чому багато таблеток - різнокольорові? Є конкретна причина

Коли ми заглядаємо в аптечку, очі приваблюють яскраві кольори таблеток, які нагадують цукерки. Але чому ж вони такі різноманітні? Від класичного білого до яскраво-червоного, кольорові таблетки не просто радують око - у їхньому дизайні криється чимало наукових та маркетингових причин.

Колір таблеток є кольором основного препарату

Колір таблеток часто залежить від концентрації активних речовин у їх складі. Наприклад, жовті таблетки берберину отримали свій відтінок завдяки жовтому кольору діючої речовини. З інших прикладів - сині протизапальні таблетки для лікування жовчного міхура, червоні таблетки дипіридамолу та чорні таблетки медичного вугілля.

Для того, щоб легко відрізняти

Форма і колір таблеток та капсул відіграють важливу роль у розпізнаванні різних лікарських засобів. Завдяки їх різноманітності, пацієнти можуть легко ідентифікувати препарати, якщо приймають кілька видів ліків одночасно.

Психологічний чинник

Дослідження виявили, що червоні, жовті та оранжеві препарати мають більш виражений подразливий ефект, тоді як сині та зелені надають заспокійливу дію. При зустрічі з ліками різного кольору пацієнти часто упереджено сприймають червоні та чорні препарати як більш потужні, тоді як білі ліки вважаються слабшими.

Маркетинговий чинник

При виборі зовнішнього вигляду препарату не існує чітких стандартів чи єдиної палітри кольорів. Фармацевтичні компанії обирають найбільш привабливі відтінки для своїх клієнтів, щоб пофарбувати ліки з оболонкою або капсули.

Уникнення зіпсування препаратів

Пігменти можуть мати різну ступінь непрозорості. У капсули часто додають барвники та замутнювачі, щоб запобігти проникненню світла, що допомагає стабілізувати інгредієнти та підвищує стійкість світлочутливих активних речовин. Пігмент у цукровому покритті таблетки також виконує функцію захисту від світла, що сприяє запобіганню псування препарату.