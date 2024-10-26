Почему много таблеток - разноцветных? Есть конкретная причина

Когда мы заглядываем в аптечку, глаза привлекают яркие цвета таблеток, напоминающих конфеты. Но почему же они так разнообразны? От классического белого до алого, цветные таблетки не просто радуют глаз - в их дизайне кроется немало научных и маркетинговых причин.

Почему все таблетки разноцветные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Capsulcn .

Цвет таблеток является цветом основного препарата

Цвет таблеток часто зависит от концентрации активных веществ в их составе. К примеру, желтые таблетки берберина получили свой оттенок благодаря желтому цвету действующего вещества. Из других примеров - синие противовоспалительные таблетки для лечения желчного пузыря, красные таблетки дипиридамола и черные таблетки медицинского угля.

Для того чтобы легко отличать

Форма и цвет таблеток и капсул играют немаловажную роль в распознавании различных лекарственных средств. Благодаря их разнообразию пациенты могут легко идентифицировать препараты, если принимают несколько видов лекарства одновременно.

Психологический фактор

Исследования выявили, что красные, желтые и оранжевые препараты имеют более выраженный раздражающий эффект, тогда как синие и зеленые оказывают успокаивающее действие. При встрече с лекарствами разного цвета пациенты часто предвзято воспринимают красные и черные препараты как более мощные, тогда как белое лекарство считается более слабым.

Маркетинговый фактор

При выборе внешнего вида препарата нет четких стандартов или единой цветовой палитры. Фармацевтические компании выбирают наиболее привлекательные оттенки для своих клиентов, чтобы выкрасить лекарства с оболочкой или капсулы.

Избегание порчи препаратов

Пигменты могут иметь разную степень непрозрачности. В капсулы часто добавляют красители и замутнители, чтобы предотвратить проникновение света, что помогает стабилизировать ингредиенты и повышает устойчивость светочувствительных активных веществ. Пигмент в сахарном покрытии таблетки также выполняет функцию защиты от света, что способствует предотвращению порчи препарата.