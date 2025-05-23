Чому Австрія виграла "Євробачення-2025": експерти назвали плюси і мінуси виступу JJ

"Насправді ми звернули на нього увагу ще на етапі національних відборів, щойно стало відомо, що саме він представлятиме Австрію. Його постановка тоді вже виглядала цікавою, а кліп на конкурсну пісню - справді класний. Відео вийшло дуже стильним, і загалом пісня добре показує його як артиста: різні музичні жанри, цікавий образ, харизма", - розповідають режисерки.

За словами TRI.Direction, сценічний номер Австрії був одним із найпрофесійніших цьогоріч: він вдало поєднував театральність із сучасним візуалом, а також давав простір артисту проявити себе як особистість.

"Ми одразу відзначили, що Австрія має всі шанси на перемогу - і, чесно кажучи, зовсім не здивовані, що переміг саме JJ. Його номер був сильним: театральним, але водночас сучасним. Вони змогли зробити велику сцену не камерною, а по-справжньому масштабною, з продуманими сучасними рішеннями. При цьому артист залишився собою, зберіг свою індивідуальність і навіть підсилив її", - зазначають авторки постановки.

Попри загальну силу номера, фахівчині зауважують: якщо вже говорити про нюанси, то деякі мікроемоції артиста могли б прозвучати ще яскравіше.

"Якщо вже говорити дуже суб’єктивно й по дрібницях, нам, можливо, трохи не вистачило самого артиста в кадрі - хотілося більше крупних планів, його очей, обличчя. Бо номер темний, нуарний, з виразною атмосферою - і це працює чудово. Але якісь деталі артиста, мікроемоції, трохи "з’їлись". Це, звісно, якщо вже заглиблюватися в нюанси", - підсумовують режисерки.

І хоча професіонали одностайно визнають: номер JJ був сильним і технічно бездоганним, українська аудиторія сприйняла його перемогу не настільки однозначно.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

17 травня завершився гранд-фінал "Євробачення-2025", і вже невдовзі соцмережі буквально вибухнули обуренням.

Те, що проросійський артист із Австрії зумів вибороти головний трофей вечора - кришталевий мікрофон, викликало шквал критики серед українців.

Йоганнес Піч (він же JJ) переміг із піснею Wasted Love, яка зібрала 438 балів і підкорила як журі, так і глядачів. Частина слухачів хвалила вокал, образ і харизму виконавця, однак чимало українських користувачів звернули увагу не на постановку, а на бекграунд артиста.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Причиною обурення стали відкриті симпатії Йоганнеса до російської оперної діви Анни Нетребко, відомої своєю підтримкою путінського режиму.

Виконавець не приховує, що саме вона надихнула його на створення конкурсного треку, а в його Instagram досі можна побачити лайки під її постами з проросійськими меседжами.