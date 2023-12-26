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Чом періодичне "прокапання" не допоможе уникнути хвороб: вся правда

Чому не можна прокапуватись без показань для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Серед українців розповсюджений небезпечний міф: "Щоб запобігти ускладненням серцево-судинних захворювань, потрібно періодично "прокапуватись". Однак, як виявилось, це шкідливо для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Що варто знати

Сімейний лікар Ілона Хименко розповіла, що цей міф нав’язаний фармацевтичними компаніями, а практика просто "прокапуватись" не є корисною. 

Зокрема, для "прокапування" пропонують:

  • Амінокислоти та вітаміни, які ми й так отримуємо з їжею, а їх надлишок відкладається у вигляді каменів у нирках
  • Мельдоній - допінг, користь якого не довело жодне дослідження
  • Статини, які дійсно чистять судини від холестерину, але існують виключно у формі таблеток

Окрім нульової користі, "прокапування" несе ще й ризики:

  • додаткове навантаження на гаманець пацієнта
  • втрата дорогоцінного часу, тоді як хвороба продовжує прогресувати

Як можна уникнути хвороб

Лікар зазначила, що найкраща профілактика серцево-судинних захворювань - здоровий спосіб життя та регулярні консультації у свого сімейного лікаря. 

Профілактика серцево-судинних захворювань:

  • Правильне харчування - бажано віддавати перевагу овочам, фруктам, злакам, бобовим, горіхам, кисломолочним продуктам, нежирним сортам м’яса та риби
  • Фізична активність - більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом. У середньому доросла людина повинна щодня ходити пішки на відстань не менше 3 км
  • Здоровий спосіб життя - відмова від куріння та алкоголю
  • Контроль тиску та рівня глюкози у крові - оптимальний рівень артеріального тиску для дорослої людини становить 120/80 мм рт. ст.
  • Регулярний медогляд - регулярно відвідуйте свого терапевта чи сімейного лікаря, з яким підписали декларацію, та вчасно проходьте профілактичні скринінги
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