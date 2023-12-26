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Почему периодическое "прокапывание" не поможет избежать болезней: вся правда

Почему нельзя прокапываться без показаний для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Среди украинцев распространен опасный миф: "Чтобы предотвратить осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, нужно периодически "прокапываться". Однако, как оказалось, это вредно для здоровья".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.

Что следует знать

Семейный врач Илона Хименко рассказала, что этот миф навязан фармацевтическими компаниями, а практика просто "прокапываться" не полезна.

В частности, для "прокапывания" предлагают:

  • Аминокислоты и витамины, которые мы и так получаем с пищей, а их избыток откладывается в виде камней в почках
  • Мельдоний - допинг, пользу которого не доказало ни одно исследование
  • Статины, действительно чистящие сосуды от холестерина, но существуют исключительно в форме таблеток

Кроме нулевой пользы, "прокапывание" несет еще и риски:

  • дополнительная нагрузка на кошелек пациента
  • потеря драгоценного времени, в то время как болезнь продолжает прогрессировать

Как можно избежать болезней

Врач отметила, что лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний - здоровый образ жизни и регулярные консультации у своего семейного врача.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний:

  • Правильное питание - желательно отдавать предпочтение овощам, фруктам, злакам, бобовым, орехам, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы
  • Физическая активность - больше двигаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. В среднем взрослый человек должен ежедневно ходить пешком на расстояние не менее 3 км.
  • Здоровый образ жизни - отказ от курения и алкоголя
  • Контроль давления и уровня глюкозы в крови - оптимальный уровень артериального давления для взрослого человека составляет 120/80 мм рт. ст.
  • Регулярный медосмотр - регулярно посещайте своего терапевта или семейного врача, с которым подписали декларацию, и проходите профилактические скрининги вовремя
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