Почему периодическое "прокапывание" не поможет избежать болезней: вся правда

Почему нельзя прокапываться без показаний для здоровья (фото: Freepik)

Среди украинцев распространен опасный миф: "Чтобы предотвратить осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, нужно периодически "прокапываться". Однако, как оказалось, это вредно для здоровья".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.