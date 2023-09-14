Для мужчин приемлемо, а женщины в бешенстве: вот что не стоит делать на первых свиданиях

О разнице восприятия у мужчин и женщин написано тысячи книг и все психологи постоянно об этом напоминают. Существует множество вещей, которые считаются нормальными для мужчин, но у женщин они вызывают недоумение и раздражение.

Признание в любви

Мужчины почему-то уверены, что признаться в любви на первых свиданиях - это галантный поступок, который может впечатлить женщину. И что это четко показывает его намерения и интерес.

Но для большинства женщин такое признание - плохой знак. Они в недоумении от таких поспешных чувств и могут воспринять кавалера, как человека с низким эмоциональным интеллектом. И есть очень большая вероятность, что следующего свидания не будет.

Попытка обнять без разрешения

Вы знакомы пару часов или пару дней, между вами еще нет той степени близости, когда для поцелуя или объятий разрешения не нужны, но вы тянетесь к женщине, которая вам нравится и встречаете отпор.

Любые (запомните - любые) физические контакты должны быть только по взаимному согласию. И правильно формулировать вопрос тоже нужно уметь. Небрежная или с претензией фраза мужчины: "А обнять?" будет воспринята женщиной как нарушение личных границ.

"Чего хмурая такая? Улыбнись!"

Некоторые мужчины уверены, что такая фраза покажет их заботу, внимание и беспокойство о настроении женщины. И что любая женщина прям вот сразу должна после этого улыбнуться.

Но реакция обычно абсолютно обратная, так как у большинства женщин такая фраза вызывает раздражение. Во-первых, никто не любит, когда ему указывают, что делать, что чувствовать и как выглядеть. Во-вторых, женщина не обязана как мартышка в цирке улыбаться по команде.

Прикосновения во время разговоры без разрешения

Физический контакт должен быть согласован обеими сторонами. Мужчинам кажется, что дотронуться до руки, плеча, положить руку на коленку - это проявление нежности.

Но это грубое нарушение личных границ, независимо от того, сколько лет обоим участникам и в какой обстановке они находятся. Стоит держать дистанцию, уважать личное пространство другого человека. И тем более не стоит такое проворачивать с подругой или коллегой.

Умные советы

В английском языке есть интересный термин - менсплейнинг (man+explan, мужчина+объяснять). Это явление, когда мужчины начинают объяснять женщинам какие-то очевидные вещи, как будто они совершенно не понимают, о чем идет речь. Тема может быть абсолютно любая - от политики до воспитания детей.

Мужчины при этом уверены, что со стороны это выглядит мужественно и повышает их значимость в глазах женщины. Но женщины чаще всего раздражаются и считают такие разъяснения - признаком неуважения.

Поэтому, прежде чем что-то объяснять своей спутнице или давать ей советы, задумайтесь - а действительно ли ей это нужно.