Чоловіків і жінок в Києві спитали, чи зрадили б вони за мільйон доларів: відповіді шокують

Здається, кохання у сучасному світі втрачає свою цінність, адже люди в опитуваннях дивують відповідями при виборі грошей та любові.

Про те, чи готові кияні та киянки зрадити за мільйон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-опитування блогера Aleksov у соціальній мережі Instagram

Чи зрадили б кияни та киянки за 1 мільйон доларів

Нині українські блогери підіймати насправді важливі соціальні теми, дехто може сказати, що це заради хайпу, але навіть якщо й так, то вони допомагають розкрити сутність людей.

Так, наприклад, у центрі столиці один з блогерів опитує людей, чи готові вони піти на зраду заради мільйона доларів. І, чесно кажучи, відповіді насправді шокують і лякають.

Наприклад, в одному з цих відео всі 7 опитаних дівчат одноголосно сказали, що вони готові зрадити кохану людину та отримати за це гроші. До того ж всі дівчата молоді і є надія, що вони ще не розчаровані гірким досвідом любові. Проте на зраду готові.

А ось чоловіки навпаки приємно здивували, адже їхні відповіді кардинально відрізняються та навіть мають обґрунтування.

"Ну у мене зараз немає дівчини, але якби була, напевно ні", - відповів перший опитаний киянин.

Далі два хлопці, що потрапили в кадр просто сказали, що не зрадили б.

А ось ще один вже досить дорослий чоловік дійсно здивував відповіддю і став прикладом для інших.

"Цікаве питання таке, ні, я б краще їх сам заробив", - відповів чоловік.

А ось друга частина відео з питанням про готовність зради за мільйон доларів показує, що далеко й не всі дівчата готові зраджувати за гроші.

Першою у кадр блогера потрапила жінка в літах, яка сказала, що вона б, звісно, не зрадила.

"Всьому є своя ціна, але мільйон - це замало. Ні", - відповів молодий хлопець у центрі столиці.

Наступна дівчина сказала ні навіть за 2 мільйони доларів, адже вона не вміє керувати грошима і вони б їй лише нашкодили.

Інші опитані люди сказали, що не готові піти на зраду заради великої суми грошей, проте знайшовся парубок, який відповів, що й за 1 тисячу гривень здатен піти на такий ганебний вчинок.