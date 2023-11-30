Мужчин и женщин в Киеве спросили, изменят ли они за миллион долларов: ответы шокируют

Кажется, что любовь в современном мире теряет свою ценность, ведь люди в опросах удивляют ответами при выборе денег и любви.

О том, готовы ли киевляне предать за миллион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на видео-опрос блоггера Aleksov в социальной сети Instagram

Предали бы киевляне и киевлянки за 1 миллион долларов

Сейчас украинские блогеры поднимают действительно важные социальные темы, некоторые могут сказать, что это ради хайпа, но даже если и так, то они помогают раскрыть сущность людей.

Так, например, в центре столицы один из блогеров опрашивает людей, готовы ли они пойти на измену ради миллиона долларов. И, честно говоря, ответы действительно шокируют и пугают.

Например, в одном из этих видео все 7 опрошенных девушек единогласно сказали, что они готовы предать любимого человека и получить за это деньги. К тому же, все девушки молоды и есть надежда, что они еще не разочарованы горьким опытом любви. Однако на измену готовы.

А вот мужчины наоборот приятно удивили, ведь их ответы кардинально отличаются и имеют обоснование.

"Ну у меня сейчас нет девушки, но если бы была, наверное, нет", - ответил первый опрошенный киевлянин.

Дальше два парня, попавших в кадр, просто сказали, что не изменили бы.

А вот еще один уже довольно взрослый мужчина действительно удивил ответом и стал примером для других.

"Интересный вопрос такой, нет, я бы лучше их сам заработал", - ответил мужчина.

А вот вторая часть видео с вопросом о готовности измены за миллион долларов показывает, что далеко не все девушки готовы изменять за деньги.

Первой в кадр блогера попала женщина в годах, которая сказала, что она бы, конечно, не изменила.

"Всему есть своя цена, но миллион - это мало. Нет", - ответил молодой парень в центре столицы.

Следующая девушка сказала нет и даже за 2 миллиона долларов, ведь она не умеет управлять деньгами и они бы ей только навредили.

Другие опрошенные люди сказали, что не готовы пойти на измену ради большой суммы денег, однако нашелся парень, который сказал, что и за 1 тысячу гривен способен пойти на такой низкий поступок.