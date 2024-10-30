У чоловіків чи у жінок: вчені з'ясували, у кого частіше зустрічається безсоння, і чому це так

Гормональні зміни і їх вплив на сон

Жіночий організм проходить через ряд гормональних змін протягом життя, починаючи з підліткового віку і до менопаузи. Під час менструального циклу коливання рівня естрогену та прогестерону можуть викликати тривогу, перепади настрою і порушення сну.

У період вагітності та після пологів гормональні зміни також впливають на якість і тривалість сну, додаючи ризик розвитку безсоння. Жінки в період менопаузи стикаються з так званими "приливами" - раптовими відчуттями жару, які супроводжуються потовиділенням і часто переривають нічний відпочинок.

Усі ці фактори роблять жіночий організм більш уразливим до безсоння в порівнянні з чоловічим. Гормональні коливання можуть викликати короткочасні епізоди безсоння, які можуть перерости в хронічні, якщо не застосовувати заходи для стабілізації сну.

Психоемоційне навантаження і схильність до стресу

Жінки більш схильні до переживання та емоційного аналізу подій, що може викликати хронічний стрес, тривогу і депресію - основні причини безсоння. Численні дослідження показують, що жінки частіше схильні до думок про повсякденні проблеми і завдання, навіть бувши в ліжку.

Така звичка "перекручувати" події дня ускладнює засипання і веде до недосипання. Крім того, жінки часто виконують кілька ролей одночасно: піклуються про сім'ю, працюють і займаються домашніми справами, що додає додатковий стрес.

В умовах хронічного напруження психіка не може розслабитися і перейти в режим сну, тому жінці складніше заснути або глибоко заснути. Ці психоемоційні фактори значно підвищують ризик безсоння серед жінок, особливо в період стресових ситуацій.

Тривале безсоння руйнує життя людини (фото: Freepik.com)

Роль сну в підтриманні імунної системи

Цікаво, що у жінок більш активна імунна система, яка реагує на інфекції і стреси сильніше, ніж у чоловіків. Така біологічна особливість вимагає від організму більше часу на відновлення, яке можливе лише в умовах якісного сну.

Однак безсоння перешкоджає повноцінному відновленню, що може призвести до погіршення загального стану організму, зниження імунітету і підвищеної втоми. Жінкам складніше боротися з інфекціями при нестачі сну, і вони частіше відчувають наслідки безсоння на фізичному рівні.

Це ще одна причина, чому для жінок важливий повноцінний сон, і при його відсутності може спостерігатися погіршення імунного захисту.

Вплив вікових змін і етапів життя

З віком потреба в сні у чоловіків і жінок змінюється, однак для жінок ці зміни більш відчутні і часто пов'язані з гормональними перебудовами, такими як менопауза.

Після 50 років безсоння у жінок зустрічається особливо часто, адже зміни рівня гормонів і зниження еластичності судин призводять до погіршення циркуляції крові і появи тривожності. Це, в свою чергу, погіршує порушення сну, що особливо помітно в похилому віці.

У той час як чоловіки також підлягають безсонню з віком, у жінок цей стан часто пов'язане з перебудовами, які зачіпають не лише сон, але й загальну якість життя.

Чоловіки менш страждають від безсоння (фото: Freepik.com)

Як впоратися з безсонням: методи покращення сну

Беручи до уваги, що жінки більш схильні до безсоння, для них особливо важливі заходи щодо покращення сну.

Рекомендації включають регулярні фізичні вправи, дотримання режиму дня, обмеження споживання кофеїну і створення комфортних умов для відпочинку. Медитація, дихальні практики та техніки релаксації допомагають впоратися з тривожністю, що знижує ймовірність безсоння.

Жінкам також корисно проходити медичні обстеження при наявності хронічного безсоння, адже вона може бути симптомом інших проблем зі здоров'ям. Створення умов для здорового сну може допомогти жінкам справитися з безсонням і покращити загальне самопочуття.