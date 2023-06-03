Мужчины, как огня, боятся этих женщин по знаку Зодиака

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака среди женщин, которых, как огня, боятся мужчины. В чем же особенность девушек, рожденных под этими зодиакальными созвездиями?

Овен

Девушка-Овен может пугать мужчин своей врожденной тревогой и нежеланием брать на себя обязательство.

Эти женщины очень страстны и не испытывают проблем с флиртом, а еще им нравится чувство неконтролируемых эмоций, возникающих с началом новых отношений.

Когда же все становится серьезным и однообразным, это удручает женщину-Овна, привыкшую искать все новые и новые источники сильных чувств.

Девушки, рожденные в начале весны, привыкли все делать по-своему, и такое четкое навязывание их точки зрения может отпугнуть даже самого терпеливого мужчину в мире.

Дева

Это может звучать парадоксально, но Дева пугает мужчин в основном своим страхом.

Когда между вами все идет гладко и безоблачно, женщины-Девы начинают искать миллион причин, по которым ваши отношения обречены на провал.

Независимо от того, сколько понимания и поддержки проявляет партнер, ему сложно контролировать склонность Девы слишком много думать и анализировать ваши отношения. Это душит его, огорчает и даже вызывает у него депрессивные мысли.

Скорпион

Астрологи говорят, что вы отталкиваете мужчин, саботируя собственное счастье. Ведь вам порой очень трудно поверить в то, что вы заслуживаете счастья с кем-то.

Девушки-Скорпионы вместо того, чтобы позволить себе расслабиться, пережить момент и отдаться эмоциям часто погружаются в такие чувства, как неверие в свои способности, ревность и постоянный страх за будущее.