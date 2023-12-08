Чоловіки хворіють важче за жінок. Вчені нарешті це довели

Вчені з Гарвардського університету виявили, що чоловіки насправді переносять хвороби важче за жінок. Навіть при температурі 37,2 в них абсолютно інша реакція організму і це може бути пояснено біологічними відмінностями між статями.

Як відрізняються реакції на хворобу в жінок та чоловіків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю Британського медичного журналу.

Попри на давні ствердження, що чоловіки прибільшують тяжкість застуди, дослідники повідомили, що в них дійсно більше шансів попасти у лікарню чи померти від ускладнень грипу, ніж у жінок.

Чоловіки можуть набагато більше страждати від вірусних захворювань, бо в них від природи менш міцна імунна система.

"Чоловіки, ймовірно, не прибільшують симптоми, але мають більш слабку імунну реакцію на респіраторні віруси, що призводить до більшої захворюваності та смертності, ніж у жінок", - каже доцент кафедри сімейної медицини Кайл Сью.

Більш слабка імунна система чоловіків може дозволяти вкладати свою енергію в інші біологічні процеси, такі як зростання, вторинні статеві ознаки та розмноження.

Дослідники виявили, що жінки мають більш високий рівень естрогену та прогестерону, а також нижчий рівень тестостерону. Два перших гормони відіграють важливу роль в імунній системі, і їхній високий рівень у жінок робить їхню імунну систему більш ефективною.

Для підтвердження своєї гіпотези вчені провели експеримент на мишах. Вони заразили їх вірусом грипу та виміряли їхню імунну відповідь. Результати показали, що у самців мишей спостерігалися тяжчі симптоми хвороби, ніж у самок.

Це дослідження може мати важливі наслідки для медицини. Наприклад, воно може призвести до перегляду методів лікування та підтримки пацієнтів, враховуючи відмінності у реакціях організму та симптоматиці залежно від статі. Ось кілька можливих способів застосування цих результатів:

розробка нових ліків та методів лікування, які будуть більш ефективними для чоловіків

розробка нових програм профілактики та підтримки пацієнтів, які враховуватимуть індивідуальні потреби чоловіків та жінок

підвищення обізнаності лікарів та пацієнтів про відмінності в реакціях на хвороби залежно від статі

Дослідження є важливим кроком у розумінні того, як біологія впливає на наше здоров'я. Воно може допомогти розробити ефективніші методи лікування та підтримки пацієнтів.