Чоловікам наказали з’явитися в ТЦК протягом 10 днів. Що відомо про документ, який налякав франківчан

Усе, що треба знати про цей наказ і чи варто боятись загальної мобілізації, розповідаємо у матеріалі Styler.

Про що йдеться у цьому наказі

У наказі зазначено, що всім військовозобов’язаним чоловікам, що проживають (перебувають) на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з’явитися до міського ТЦК та СП протягом 10 днів з моменту публікації наказу. При собі треба мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку.

Також у документі йдеться про те, що забороняється зміна місця проживання військовозобов’язаним без дозволу начальника Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У наказі наголошено, що пі час загальної мобілізації громадяни, які ухиляються від призову, не з’являються за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Що це за наказ і чи треба його боятися

Після ряду публікацій у ЗМІ та бурхливої реакції у суспільстві Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки дав роз'яснення цього наказу та заспокоїв населення.

"Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України. Основна мета Наказу - це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін - протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних", - йдеться у повідомленні центру у Facebook.

Зазначимо, що мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і досі не припинялась. За ухилення чи порушення правил мобілізації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Наказ "Про проведення загальної мобілізації" (скриншот)

Чим загрожує ухилення від мобілізації

Нагадаємо, що порушення громадянами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн), а посадовими особами - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн).

За повторне порушення передбачений штраф у розмірі 3400-5100 грн, а посадовим особам - у сумі 5100-8500 грн.

Крім того, за статтями 336 та 337 Кримінального кодексу України підвищено відповідальність за ухилення від мобілізації - порушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.