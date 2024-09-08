Чоловік зробив фальшиве весілля, щоб не втратити кохану: яке суворе покарання він отримав

Це було справжнє кохання

Житель Британії зустрів свою "другу" дружину, коли навчався в магістратурі. На той момент він вже розійшовся з першою дружиною, але офіційно не розлучився.

"Вона була іноземною студенткою, і ми жили в одному студентському житлі. Ми відразу порозумілися. Через деякий час ми почали зустрічатися, а за 2 роки вона вирішила залишитися в країні й ми разом переїхали", - розповів чоловік.

Деякий час в них все було добре, а потім жінка почала говорити про створення сім'ї.

"Я люблю цю жінку, і все йшло добре, але з часом вона почала піднімати тему шлюбу. Її сім'я дуже традиційна, і вона наполягала на тому, що, якщо ми хочемо продовжувати бути разом, ми повинні одружитися. Я був рішуче проти цього, але я не міг сказати "ні" коханій, і зрештою погодився", - продовжує "двоєженець".

Юридично на той момент він все ще був пов'язаний з колишньою дружиною, оскільки процес розлучення вони не завершили.

"Ми завершили справи в недобрих стосунках, тому я пішов, не розлучаючись, і змінив свій номер і контактну інформацію", - пояснив чоловік.

Фіктивне весілля

Він зізнався, що не хотів контактувати з колишньою дружиною і скористався тим, що друга дружина - іноземка, яка не знає належних юридичних процедур, необхідних для одруження.

"Я сказав їй, що буду займатися юридичним аспектом, поки вона організовуватиме весілля. У неї були запитання, чому їй ніколи не доводилося нічого підписувати чи надавати будь-яку форму посвідчення особи, але я збрехав, що це не потрібно там, де ми живемо", - додав чоловік.

Він описав своє друге весілля як "абсолютно чарівний день", який відбувся саме так, як він та його нова "дружина" сподівалися. А згодом зізнався: "Якби не той факт, що я весь час пітнів, гадаючи, що хтось дізнається, що все це була хитрість".

Фактично, єдиними людьми, які знали, що це несправжнє весілля, були співробітники, яким я сказав, що ми вже офіційно одружені та просто організовуємо прийом тепер, коли ми можемо собі це дозволити.

"Ми "одружені" майже три роки й вона все ще в повній темряві, і здавалося, що я зміг зробити неможливе", - зізнається чоловік.

Розплата накрила з головою

Однак минулого тижня з ним зв'язалася колишня дружина. І коли вона дізналася про повторне "одруження", вона почала погрожувати розкрити правду новій "дружині", щоб позбавити її від болю у майбутньому.

"Вона обзивала мене різними словами та погрожувала викрити мою брехню дружині. Я благав її не робити цього, навіть пропонував справжнє розлучення, але вона сказала, що для цього вже занадто пізно. Останні кілька днів я переживав величезний стрес, і, чесно кажучи, не знаю, що робити далі", - зізнався він.

Чоловік додав, що розповідати правду дружині він може, бо розуміє, що вона миттєво від нього піде.

Що ж трапилося далі?

Колишня партнерка навідалася в гості до бідолахи та розповіла правду "дружині". І життя чоловіка повністю розвалилося.

"Моя "дружина" розлютилася на мене. Вона звинуватила мене в тому, що я тримаю її як коханку, щоб я міг мати двох дружин. Я намагався сказати їй, що це не правда, але вона вибігла з дому та поїхала до подруги. Я навіть не мав з нею зв'язку, хіба тільки через подругу", - розповів чоловік.

Він додав, що дружина розповіла все друзям, родині та навіть на роботі про те, що трапилося. І всі стали на її бік і відвернулися від її чоловіка.

"Мене звільнили, і вчора ввечері мені подзвонив мій тато і сказав, щоб я не збирався повертатися додому, і щоб не зв'язувався з батьками чи родиною. Я справді не знаю, що тепер робити, оскільки я не зможу платити орендну плату, особливо без фінансової допомоги моєї дружини", - плаче чоловік.

Він додав, що у дружини була робоча віза, яка вже закінчилася - жінка думала, що у неї буде все добре, оскільки вона вийшла заміж.

"Мабуть, після того, як вона зв’язалася з внутрішнім офісом, вони сказали, що якщо її не буде добровільно депортовано, її затримають і призначать щонайменше 2 або навіть 5 років заборони в’їзду в країну. Я не зовсім впевнений, як її родина сприйняла цю новину, але, за словами подруги, у якої вона зупинилася, вони не задоволені нею і, можливо, також не візьмуть її назад. Отже, так. Багато сталося. Я почуваюся повним лайном і знаю, що цього можна було уникнути, а тепер я повністю підірвав наше життя", - резюмував чоловік.