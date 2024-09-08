Мужчина сделал фальшивую свадьбу, чтобы не потерять любимую: какое суровое наказание он получил

Это была настоящая любовь

Житель Британии встретил свою "вторую" жену, когда учился в магистратуре. На тот момент он уже разошелся с первой женой, но официально не развелся.

"Она была иностранной студенткой, и мы жили в одном студенческом жилье. Мы сразу нашли общий язык. Через некоторое время мы начали встречаться, а через 2 года она решила остаться в стране и мы вместе переехали", - рассказал мужчина.

Некоторое время у них все было хорошо, потом женщина начала говорить о создании семьи.

"Я люблю эту женщину, и все шло хорошо, но со временем она начала поднимать тему брака. Ее семья очень традиционна, и она настаивала на том, что если мы хотим продолжать быть вместе, мы должны пожениться. Я был решительно против этого, но я не мог сказать "нет" любимой, и наконец согласился", - продолжает "двоеженец".

Юридически в тот момент он все еще был связан с бывшей супругой, поскольку процесс развода они не завершили.

"Мы завершили дела в недобрых отношениях, поэтому я ушел, не разводясь, и сменил свой номер и контактную информацию", - объяснил мужчина.

Фиктивная свадьба

Он признался, что не хотел контактировать с бывшей женой и воспользовался тем, что вторая жена - иностранка, не знающая надлежащих юридических процедур, необходимых для женитьбы.

"Я сказал ей, что буду заниматься юридическим аспектом, пока она будет организовывать свадьбу. У нее были вопросы, почему ей никогда не приходилось ничего подписывать или предоставлять какую-либо форму удостоверения личности, но я соврал, что это не нужно там, где мы живем ", - добавил мужчина.

Он описал свою вторую свадьбу как "совершенно волшебный день", который состоялся именно так, как он и его новая "жена" надеялись. А потом признался: "Если бы не тот факт, что я все время потел, думая, что кто-то узнает, что все это была хитрость".

Фактически, единственными людьми, которые знали, что это ненастоящая свадьба, были сотрудники, которым я сказал, что мы уже официально замужем и просто организовываем прием теперь, когда мы можем себе это позволить.

"Мы "женаты" почти три года и она все еще в полной темноте, и казалось, что я смог сделать невозможное", - признается мужчина.

Расплата накрыла с головой

Однако на прошлой неделе с ним связалась бывшая супруга. И когда она узнала о повторной "женитьбе", она начала угрожать раскрыть правду новой "жене", чтобы избавить ее от боли в будущем.

"Она обзывала меня разными словами и угрожала разоблачить мою ложь жене. Я умолял ее не делать этого, даже предлагал настоящий развод, но она сказала, что для этого уже слишком поздно. Последние несколько дней я переживал огромный стресс, и, честно говоря, не знаю, что делать дальше", - признался он.

Мужчина добавил, что рассказывать правду жене он может, потому что понимает, что она мгновенно от него уйдет.

Что же произошло дальше?

Бывшая партнерша наведалась в гости к бедняге и рассказала правду "жене". И жизнь мужчины полностью развалилась.

"Моя "жена" разозлилась на меня. Она обвинила меня в том, что я держу ее как любовницу, чтобы я мог иметь двух жен. Я пытался сказать ей, что это не правда, но она выбежала из дома и уехала к подруге. Я даже не имел с ней связи, разве только через подругу", - рассказал мужчина.

Он добавил, что жена рассказала все друзьям, семье и даже на работе о случившемся. И все встали на ее сторону и отвернулись от ее мужа.

"Меня уволили, и вчера вечером мне позвонил мой папа и сказал, чтобы я не собирался возвращаться домой, и чтобы не связывался с родителями или семьей. Я действительно не знаю, что теперь делать, поскольку я не смогу платить арендную плату, особенно без финансовой помощи моей жены", - плачет мужчина.

Он добавил, что у супруги была рабочая виза, которая уже закончилась - женщина думала, что у нее будет все хорошо, поскольку она вышла замуж.

"Видимо, после того, как она связалась с внутренним офисом, они сказали, что если она не будет добровольно депортирована, ее задержат и назначат по меньшей мере 2 или даже 5 лет запрета въезда в страну. Я не совсем уверен, как ее семья восприняла эту новость, но, по словам подруги, у которой она остановилась, они, возможно, тоже не возьмут ее обратно. Вот так. Многое произошло. Я чувствую себя полным дерьмом и знаю, что этого можно было избежать, а теперь я полностью взорвал нашу жизнь", - резюмировал мужчина.