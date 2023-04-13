Чоловік зламав собі обидві ноги, щоб сходити на побачення (фото)

Чоловік добровільно пішов на надзвичайно болючу процедуру тривалістю в кілька років, щоб сходити на побачення. І все - через комплекси, які мучили його з підліткового віку.

Історія відчайдуха

Мозес Гібсон із Міннеаполіса, штат Міннесота, США, мав зріст 5 футів 5 дюймів (165 сантиметрів). Хоча зріст і не критично низький, чоловік все доросле життя комплексував і не наважувався знайомитися з жінками, хоча дуже мріяв про побачення та стосунки.

Тож він вирішив, операція зі збільшення росту йому допоможе. Зараз Мозесу вже 41 рік, і нарешті те, про що він мріяв з 15 років почало здійснюватися.

"Мозес витратив роки на недобрі коментарі щодо його зросту, які підірвали його "самовпевненість" і залишили страждати від невпевненості, що серйозно вплинуло на його життя і стосунки", - розповідають про чоловіка.

Три роки збирав на операцію

Пропрацювавши три роки інженером-програмістом вдень і водієм таксі вночі, він вперше ліг під ніж у 2016 році.

Перша процедура додала три дюйми (8 см) до його росту, але він все ще залишився не до кінця задоволений. Тож у 2023 році чоловік ще раз ліг під ніж.

Мозес до і після першої операції (фото: dailymail)

Коли Мозес пройде тривалий курс відновлення, його зріст збільшиться в сумі на 5 дюймів (майже 13 сантиметрів). Таким чином зріст чоловіка становитиме 178 сантиметрів.

Як роблять такі операції

Під час операції кістка ноги ламається і фіксується на спеціальному каркасі. З часом нога розтягується, що дозволяє сформувати нову кістку між двома зламаними кінцями кістки. Ця кістка стає міцнішою, поки не зможе витримувати вашу вагу.

Деякі люди відчувають біль під час або після процедури подовження кінцівок. Інші можливі ускладнення включають: погане формування кістки, перелом, інфекцію, подовження кістки з невідповідною швидкістю, тромби.

Під час операції Мозесу зламали гомілкову та малогомілкову кістки та вкрутили в них магнітні спиці для подовження кінцівок.

Чоловік відновлюється після другого втручання (фото: dailymail)

41-річний чоловік каже, що операція вилікувала його невпевненість і зробила його більш "вільним".

Це також додало йому впевненості, необхідної для спілкування з жінками, і тепер у нього нарешті є дівчина.