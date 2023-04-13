Мужчина сломал себе обе ноги, чтобы сходить на свидание (фото)

Мужчина добровольно пошел на чрезвычайно болезненную процедуру длиной несколько лет, чтобы сходить на свидание. И все - из-за комплексов, которые мучили его с подросткового возраста.

История отчаяния

Мозес Гибсон из Миннеаполиса, штат Миннесота, США, имел рост 5 футов 5 дюймов (165 сантиметров). Хотя рост и не критично низкий, мужчина всю взрослую жизнь комплексовал и не решался знакомиться с женщинами, хотя очень мечтал о свиданиях и отношениях.

Поэтому он решил, что операция по увеличению роста ему поможет. Сейчас Мозесу уже 41 год, и наконец то, о чем он мечтал с 15 лет, начало осуществляться.

"Мозес потратил годы на гадкие комментарии по поводу его роста, которые подорвали его "самоуверенность" и заставили страдать от неуверенности, что серьезно повлияло на его жизнь и отношения", - рассказывают о мужчине.

Три года собирал на операцию

Проработав три года инженером-программистом днем и водителем такси ночью, он впервые лег под нож в 2016 году.

Первая процедура добавила три дюйма (8 см) к его росту, но он все еще остался не до конца доволен. Так что в 2023 году мужчина еще раз лег под нож.

Мозес до и после первой операции (фото: dailymail)

Когда Мозес пройдет длительный курс обновления, его рост увеличится в сумме на 5 дюймов (около 13 сантиметров). Таким образом, рост мужчины составит 178 сантиметров.

Как делают такие операции

При операции кость ноги ломается и фиксируется на специальном каркасе. С течением времени нога растягивается, что позволяет сформировать новую кость между двумя сломанными концами кости. Эта кость становится крепче, пока не сможет выдерживать ваш вес.

Некоторые люди испытывают боль во время или после процедуры удлинения конечностей. Другие возможные осложнения включают: плохое формирование кости, перелом, инфекцию, удлинение кости с неподходящей скоростью, тромбы.

Во время операции Мозесу сломали берцовую и малоберцовую кости и вкрутили в них магнитные спицы для удлинения конечностей.

Мужчина восстанавливается после второго вмешательства (фото: dailymail)

41-летний мужчина говорит, что операция вылечила его неуверенность и сделала его более "свободным".

Это также придало ему уверенность, необходимую для общения с женщинами, и теперь у него наконец есть девушка.