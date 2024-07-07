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Чоловік зірки "плюсів" Хамайко зізнався, чому 18 років відкладав весілля з матір'ю своїх дітей

Валентина Хамайко з чоловіком (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Іванна Пашкевич

Чоловік ведучої "1+1 Україна" Валентини Хамайко, банкір і військовослужбовец Андрій Оністрат, розповів, чому вони лише через 18 років стосунків вирішили одружитися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку бізнесмена.

Чому пара відкладала весілля

Зі слів Андрія, їхнє весілля було дуже спонтанним. Ініціатива виходила саме від Валентини, яка вирішила не відтягувати цей процес, тому що на фронті життя її обранця може обірватися щомиті.

Тож Андрій довго не роздумував і подав заяву в РАЦС, де 4 липня вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

"Чому? Після вісімнадцяти років разом, чотирьох дітей тільки зараз? Відповідь проста. Першого липня я забрав відрядження і витяг з наказу. Сказав вдома. Валя взяла мене за руку, відвела до двох гінкго, які посадила на мій день народження минулого року і сказала: "Я все розумію, що ти думаєш що все небезпечно, але якщо раптом що, мені ж навіть труп не віддадуть…", - поділився коханий Валентини.

Валентина Хамайко з чоловіком (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

"Це мене переконало. 3 липня я подав заяву о 17.05. 4 липня ми розписались. Все вийшло зворушливо. Я навіть ледь не сплакнув…", - додав військовий.

Зазначимо, що для Андрія Оністрата Валентина - друга дружина.

Від попередніх стосунків у нього ще двоє дітей - 21-річний син банкіра Остап загинув у червні 2023 року в боях під Вугледаром Донецької області.

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