Муж звезды "плюсов" Хамайко признался, почему 18 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей

Муж ведущей "1+1 Украина" Валентины Хамайко, банкир и военнослужащий Андрей Онистрат, рассказал, почему они лишь спустя 18 лет отношений решили пожениться.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу бизнесмена.
По словам Андрея, их свадьба была очень спонтанной. Инициатива исходила именно от Валентины, которая решила не оттягивать этот процесс, потому что на фронте жизнь ее избранника может оборваться в любой момент.
Поэтому Андрей долго не раздумывал и подал заявление в ЗАГС, где 4 июля они официально стали мужем и женой.
"Почему после восемнадцати лет вместе, четырех детей только сейчас? Ответ прост. Первого июля я забрал командировку и выписку из приказа. Сказал дома. Валя взяла меня за руку, отвела к двум гинкго, которые посадила на мой день рождения в прошлом году и сказала: "Я все понимаю, что ты думаешь что все опасно, но если вдруг что, мне же даже труп не отдадут...", - поделился возлюбленный Валентины.
Валентина Хамайко с мужем (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
"Это меня убедило. 3 июля я подал заявление в 17.05. 4 июля мы расписались. Все получилось трогательно. Я даже едва не заплакал...", - добавил военный.
Отметим, что для Андрея Онистрата Валентина - вторая жена.
От предыдущих отношений у него еще двое детей - 21-летний сын банкира Остап погиб в июне 2023 года в боях под Угледаром Донецкой области.