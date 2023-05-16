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Чоловік живе під водою вже 70 днів. Каже, що щасливий і додому не збирається (відео)

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Вівторок 16 травня 2023 22:12
Чоловік живе під водою вже 70 днів. Каже, що щасливий і додому не збирається (відео) Чоловік прожив понад 70 днів під водою (кадр з відео / Dr. Deep Sea)
Автор: Наталя Коваль

Викладач університету південної Флориди і офіцер військово-морських сил США у відставці Джозеф Дітурi прожив уже більше 75 днів у підводному будиночку Джулса, який перебуває на дні океану - на глибині понад 9 метрів.

Історію Джозефа розповіли журналісти видання Assosiated Press.

На дні океану професор їсть багату білком їжу з яєць і лосося, приготовану в мікрохвильовій печі, займається спортом з резистентними стрічками, щодня віджимається.

На відміну від підводного човна, будиночок не використовує технології регулювання тиску під водою.

Проте Дітурі не просто захотів встановити рекорд, а залишитись в будиночку до 9 червня - коли проживе під водою понад 100 днів та завершить підводну місію під назвою "Проєкт Нептун 100", яка поєднує медичні та океанічні дослідження, а також освітню діяльність.

"Сьогодні я побив світовий рекорд, перебуваючи під водою. Цікавість до відкриттів привела мене сюди. Моя мета від самого першого дня полягала в тому, щоб надихати майбутні покоління, брати інтерв'ю у вчених, які вивчають життя під водою, і дізнаватися, як людський організм функціонує в екстремальних умовах", - говорить він у відео.

За чим сумує Джозеф

Хоча чоловік каже, що любить жити під океаном, але є одна річ, за якою він справді сумує.

"Будучи в океані, я найбільше сумую за сонцем, оскільки воно було головним фактором у моєму житті - зазвичай я йду в спортзал о п’ятій, а потім повертаюся й дивлюся на схід сонця", - сказав чоловік.

Попередній рекорд було встановлено двома професорами з Теннессі - Брюсом Кантреллом та Джесікою Фейн - у тому ж місці у 2014 році. Рекорд становив 73 дні, дві години та 34 хвилини.

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