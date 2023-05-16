Мужчина живет под водой уже 70 дней. Говорит, что счастлив и домой не собирается (видео)

Преподаватель университета южной Флориды и офицер военно-морских сил США в отставке Джозеф Дитури прожил уже более 75 дней в находящемся на дне океана подводном домике Джулса - на глубине более 9 метров.

На дне океана профессор ест богатую белком пищу из яиц и лосося, приготовленную в микроволновке, занимается спортом с резистентными лентами, ежедневно отжимается.

В отличие от подлодки, домик не использует технологии регулирования давления под водой.

Тем не менее Дитури не просто захотел установить рекорд, а остаться в домике до 9 июня - когда проживет под водой более 100 дней и завершит подводную миссию под названием "Проект Нептун 100", которая объединяет медицинские и океанические исследования, а также образовательную деятельность.

"Сегодня я побил мировой рекорд, находясь под водой. Интерес к открытиям привел меня сюда. Моя цель с самого первого дня заключалась в том, чтобы вдохновлять будущие поколения, брать интервью у ученых, изучающих жизнь под водой, и узнавать, как человеческий организм функционирует в экстремальных условиях", - говорит он в видео.

По чему скучает Джозеф

Хотя мужчина говорит, что любит жить под океаном, но есть одна вещь, по которой он действительно скучает.

"Будучи в океане, я больше всего скучаю по солнцу, поскольку оно было главным фактором в моей жизни - обычно я иду в спортзал в пять, а затем возвращаюсь и смотрю на восход солнца", - сказал мужчина.

Предыдущий рекорд был установлен двумя профессорами из Теннесси - Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн - в том же месте в 2014 году. Рекорд составлял 73 дня, два часа и 34 минуты.