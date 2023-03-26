UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чоловік заморозить себе і свою сім'ю, щоб "воскреснути" у майбутньому. Скільки коштує "друге" життя?

Денніс Ковальські вирішив заморозити себе, аби "воскреснути у майбутньому" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

54-річний американець Денніс Ковальські з міста Мілуокі вирішив заморозити себе та свою сім'ю у резервуарах з рідким азотом, аби "воскреснути у майбутньому". Послуга, що дарує "друге життя" коштує 28 тис. доларів за особу.

Про це пише ресурс Insider.

У гонитві за вічним життям

"Вперше я дізнався про кріоніку по телевізору, коли був дитиною в 1970-х роках. Кріоніка - це практика підвішування людини при дуже низьких температурах після її юридичної смерті в надії, що її можна буде оживити у майбутньому. Телевізійний сегмент мені дуже сподобався, і, прочитавши кілька книг і дослідивши це питання, я подумав: "чому б не бути замороженим, а не похованим чи кремованим?", - розповідає чоловік.

Зараз уже Денніс очолює Інститут кріоніки, який зберігає людей після їх смерті в надії, що їх можна буде оживити у майбутньому.

"100 років тому, коли в когось зупинялося серце, це було все. Технологія була недостатньо розвиненою, щоб повернути їх до життя. Але з роками ми дізналися, що можна вручну змусити чиєсь серце працювати за допомогою дефібриляції. Те, що колись було неможливим, сьогодні стало рутиною", - каже Денніс.

Він наголошує, що йому "чуття підказує", що через 100 років люди матимуть технологію, яка зможе оживляти мертвих.

Денніс Ковальські з дитинства цікавиться кріонікою (скриншот)

Як відбувається заморожування

Після смерті людини, яка погодилась на заморожування, її останки зберігаються в резервуарах з рідким азотом. Температура у них досягає - 320 градусів за Фаренгейтом. Послуга коштує 28 тис. доларів.

Тіло людини мають зберігати до тих часів, коли не винайдуть технологію "повернення до життя".

Модель людини, збережена в камері Інституту кріоніки. Зазвичай тіла зберігаються в камерах вниз головою (скриншот)

Чи спрацює "воскресіння"

"Неможливо знати напевно. Вам нічого втрачати, зберігаючи своє тіло після смерті. Справжня наука стає ще чарівнішою, якщо дати їй шанс. Я мрійник, але я також реаліст. Я розумію, що це може не спрацювати, але варто спробувати", - каже Денніс.

За його словами, він переконав дружину та троє дітей також заморозити свої тіла.

"Вони сходяться на думці, що шанс "прокинутися", навіть невеликий, але вартий того. Вони також досить оптимістично дивляться в майбутнє", - говорить Денніс.

Втім його матір відмовилась від такого "воскресіння" й попросила поховати її біля свого чоловіка.

"Мій вибір зберегти моє тіло не ґрунтується на страху смерті. Це любов до життя, яку я приймаю. Є шанс побачити майбутнє і яким крутим все може бути в ньому. Моя цікавість захоплює мене", - розповідає Денніс.

Камери для заморожування тіл (скриншот)

Читайте також про кінець світу за календарем майя та про те, чи вірила ця цивілізація в апокаліпсис.

Раніше ми ділились історією "найбільш модифікованого" дідуся, який змінив своє тіло на 98%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти