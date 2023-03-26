Чоловік заморозить себе і свою сім'ю, щоб "воскреснути" у майбутньому. Скільки коштує "друге" життя?

У гонитві за вічним життям

"Вперше я дізнався про кріоніку по телевізору, коли був дитиною в 1970-х роках. Кріоніка - це практика підвішування людини при дуже низьких температурах після її юридичної смерті в надії, що її можна буде оживити у майбутньому. Телевізійний сегмент мені дуже сподобався, і, прочитавши кілька книг і дослідивши це питання, я подумав: "чому б не бути замороженим, а не похованим чи кремованим?", - розповідає чоловік.

Зараз уже Денніс очолює Інститут кріоніки, який зберігає людей після їх смерті в надії, що їх можна буде оживити у майбутньому.

"100 років тому, коли в когось зупинялося серце, це було все. Технологія була недостатньо розвиненою, щоб повернути їх до життя. Але з роками ми дізналися, що можна вручну змусити чиєсь серце працювати за допомогою дефібриляції. Те, що колись було неможливим, сьогодні стало рутиною", - каже Денніс.

Він наголошує, що йому "чуття підказує", що через 100 років люди матимуть технологію, яка зможе оживляти мертвих.

Денніс Ковальські з дитинства цікавиться кріонікою (скриншот)

Як відбувається заморожування

Після смерті людини, яка погодилась на заморожування, її останки зберігаються в резервуарах з рідким азотом. Температура у них досягає - 320 градусів за Фаренгейтом. Послуга коштує 28 тис. доларів.

Тіло людини мають зберігати до тих часів, коли не винайдуть технологію "повернення до життя".

Модель людини, збережена в камері Інституту кріоніки. Зазвичай тіла зберігаються в камерах вниз головою (скриншот)

Чи спрацює "воскресіння"

"Неможливо знати напевно. Вам нічого втрачати, зберігаючи своє тіло після смерті. Справжня наука стає ще чарівнішою, якщо дати їй шанс. Я мрійник, але я також реаліст. Я розумію, що це може не спрацювати, але варто спробувати", - каже Денніс.

За його словами, він переконав дружину та троє дітей також заморозити свої тіла.

"Вони сходяться на думці, що шанс "прокинутися", навіть невеликий, але вартий того. Вони також досить оптимістично дивляться в майбутнє", - говорить Денніс.

Втім його матір відмовилась від такого "воскресіння" й попросила поховати її біля свого чоловіка.

"Мій вибір зберегти моє тіло не ґрунтується на страху смерті. Це любов до життя, яку я приймаю. Є шанс побачити майбутнє і яким крутим все може бути в ньому. Моя цікавість захоплює мене", - розповідає Денніс.

Камери для заморожування тіл (скриншот)