Мужчина заморозит себя и свою семью, чтобы "воскреснуть" в будущем. Сколько стоит "вторая" жизнь?

В погоне за вечной жизнью

"Впервые я узнал о крионике по телевизору, когда был ребенком в 1970-х годах. Крионика - это практика подвешивания человека при очень низких температурах после его юридической смерти в надежде, что его можно будет оживить в будущем. Телевизионный сегмент мне очень понравился и, прочитав несколько книг, я подумал: "почему не быть замороженным, а не похороненным или кремированным?", - рассказывает мужчина.

Сейчас Деннис возглавляет Институт крионики, который сохраняет людей после их смерти в надежде, что их можно будет оживить в будущем.

"100 лет назад, когда у кого-то останавливалось сердце, это было все. Технология была недостаточно развита, чтобы вернуть их к жизни. Но с годами мы узнали, что можно вручную заставить чье-то сердце работать с помощью дефибрилляции. То, что когда-то было невозможным, сегодня стало рутиной", - говорит Деннис.

Он подчеркивает, что ему "чутье подсказывает", что через 100 лет у людей будет технология, которая сможет оживлять мертвых.

Деннис Ковальски с детства интересуется крионикой (скриншот)

Как происходит замораживание

После смерти человека, согласившегося на замораживание, его останки хранятся в резервуарах с жидким азотом. Температура у них достигает - 320 градусов по Фаренгейту. Услуга стоит 28 тыс. долларов.

Тело человека должны хранить до тех пор, когда не изобретут технологию "возвращения к жизни".

Модель человека, хранящаяся в камере Института крионики. Обычно тела хранятся в камерах вниз головой (скриншот)

Сработает ли "воскресение"

"Невозможно знать наверняка. Вам нечего терять, сохраняя свое тело после смерти. Настоящая наука становится еще более очаровательной, если дать ей шанс. Я мечтатель, но я тоже реалист. Я понимаю, что это может не сработать, но стоит попробовать", - говорит. Деннис.

По его словам, он убедил жену и троих детей также заморозить свои тела.

"Они сходятся во мнении, что шанс "проснуться", даже невелик, но стоит того. Они также довольно оптимистично смотрят в будущее", - говорит Деннис.

Впрочем, его мать отказалась от такого "воскресения" и попросила похоронить ее возле своего мужа.

"Мой выбор сохранить мое тело не основывается на страхе смерти. Это любовь к жизни, которую я принимаю. Есть шанс увидеть будущее и как круто все может быть в нем. Мое любопытство захватывает меня", - рассказывает Деннис.

Камеры для замораживания тел (скриншот)