Чоловік-військовий зірки "плюсів" розповів про останні спогади, пов’язані з загиблим на війні сином

Чоловік телеведучої Валентини Хамайко, офіцер ЗСУ, а у минулому бізнесмен та банкір Андрій Оністрат, розповів про останні спогади, пов’язані із сином Остапом, який загинув на війні.

21-річний Остап Оністрат, старший солдат, оператор відділення ударних БПЛА 68-ої окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, загинув під Вугледаром Донецької області у червні 2023 року.

Чоловік Валентини Хамайко згадав останній день, коли бачив сина живим.

"Останні спогади - це останній ранок. Мене викликали до комбрига рано-вранці, я поїхав і попросив його провести зарядку, і вони поїхали на зарядку. Потім, після комбрига, я поїхав у Покровськ здати автівку у ремонт, пробіг крос, повернувся сюди, взяв телефон, побачив щось не те. Видзвонив хазіка, і він сказав, що мого сина більше немає…", - поділився Андрій. Андрій Оністрат зі старшим сином (фото: instagram.com/onistrataa)

"Завдяки тому, що ми разом служили, у мене за цей рік було з ним спілкування більше, ніж за попередні 10 років. Це неймовірно важлива штука у розумінні сина й себе”, - додав він.

Військовослужбовець зізнався, що Остап мав інший характер, і їхні стосунки не завжди були близькими.

"Він був моїм опозитом, протилежністю, у нас були з сином часи, коли ми могли бачитися тричі на рік, коли ми з ним не спілкувалися два місяці. Це велика проблема. У сина був американський паспорт, і перед тим, як вступити до Могилянської академії, він отримав український паспорт», - розповів колишній банкір, Андрій Оністрат зі старшим сином (фото: instagram.com/onistrataa)

Рішення Остапа піти на війну вплинуло не лише на його життя, а й на долю самого Андрія Оністрата.

"Коли він пішов у військо, для мене не було іншого виходу. Я за собою спалив мости. З одного боку, це сталося, тому що я його підбадьорював, ми вели розмови, він питав моєї поради, я йому казав: “Я прийму будь-який твій вибір”. Сказав, що для кожного чоловіка є шанс: або ти підеш до армії й будеш відчувати себе чоловіком, або не підеш - і не почуватимешся чоловіком, якого бачиш у дзеркалі", - поділився офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, старший син Оністрата народився у його першому шлюбі, від якого у нього також є донька.

Зараз військовослужбовець одружений із телеведучою Валентиною Хамайко. Пара разом вже понад 18 років і виховує чотирьох дітей - двох доньок та двох синів.

У липні 2024 року Хамайко та Оністрат офіційно одружилися. До цього вони жили в цивільному шлюбі, хоча свого часу вінчалися в церкві.

Хамайко та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

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