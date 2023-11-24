Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Чоловік української художниці Євгенії Гапчинської Дмитро отримав поранення на фронті. З перших днів повномасштабного російського вторгнення він захищає рідну землю у лавах ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram живописиці.
Художниця опублікувала у соцмережах фото свого коханого, повідомивши, що причиною поранення став вибух ворожої міни.
Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)
"Дімочка поранений. Міна", - коротко підписала кадр Євгенія.
Інших подробиць жінка розкривати не стала.
На другому знімку зображений Дмитро з перебинтованою та загіпсованою рукою.
Позаду нього - два прапори - України та УПА.
Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Користувачі мережі підтримали Гапчинську.
Євгенія Гапчинська з чоловіком (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Нагадаємо, Дмитро Гапчинський захищає Україну від російських окупантів ще з 2014 року.
Після початку повномасштабної російсько-української війни чоловік продовжив боронити рідну землю від ворогів.
Він, як і його дружина, є художником і дизайнером.
У перші місяці вторгнення будинок подружжя був пограбований окупантами.
Пара виховує двох дітей: старшу доньку Анастасію та сина Миколу.
Євгенія Гапчинська з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/e.gapchinska)
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