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Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Євгенія Гапчинська з чоловіком (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Автор: Іванна Пашкевич

Чоловік української художниці Євгенії Гапчинської Дмитро отримав поранення на фронті. З перших днів повномасштабного російського вторгнення він захищає рідну землю у лавах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram живописиці.

Що відомо

Художниця опублікувала у соцмережах фото свого коханого, повідомивши, що причиною поранення став вибух ворожої міни.

Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)

"Дімочка поранений. Міна", - коротко підписала кадр Євгенія. 

Інших подробиць жінка розкривати не стала.

На другому знімку зображений Дмитро з перебинтованою та загіпсованою рукою.

Позаду нього - два прапори - України та УПА.

Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Юзери побажали швидкого одужання воїну

Користувачі мережі підтримали Гапчинську.

  • Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень, та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре
  • Швидкого одужання і дякувати Богу, що він живий
  • Чоловікові - легкого одужання без ускладнень! Вам - мегатерпіння та сякої-такої рівноваги. Тримайтесь, любі!
  • Він сильний, Ви - сильна. Ми з вами

Євгенія Гапчинська з чоловіком (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Нагадаємо, Дмитро Гапчинський захищає Україну від російських окупантів ще з 2014 року.

Після початку повномасштабної російсько-української війни чоловік продовжив боронити рідну землю від ворогів.

Він, як і його дружина, є художником і дизайнером.

У перші місяці вторгнення будинок подружжя був пограбований окупантами.

Пара виховує двох дітей: старшу доньку Анастасію та сина Миколу.

Євгенія Гапчинська з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/e.gapchinska)

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