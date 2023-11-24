Чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті: деталі

Що відомо

Художниця опублікувала у соцмережах фото свого коханого, повідомивши, що причиною поранення став вибух ворожої міни.

Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)

"Дімочка поранений. Міна", - коротко підписала кадр Євгенія.

Інших подробиць жінка розкривати не стала.

На другому знімку зображений Дмитро з перебинтованою та загіпсованою рукою.

Позаду нього - два прапори - України та УПА.

Дмитро Гапчинський отримав поранення на фронті (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Юзери побажали швидкого одужання воїну

Користувачі мережі підтримали Гапчинську.

Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень, та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре

Швидкого одужання і дякувати Богу, що він живий

Чоловікові - легкого одужання без ускладнень! Вам - мегатерпіння та сякої-такої рівноваги. Тримайтесь, любі!

Він сильний, Ви - сильна. Ми з вами

Євгенія Гапчинська з чоловіком (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Нагадаємо, Дмитро Гапчинський захищає Україну від російських окупантів ще з 2014 року.

Після початку повномасштабної російсько-української війни чоловік продовжив боронити рідну землю від ворогів.

Він, як і його дружина, є художником і дизайнером.

У перші місяці вторгнення будинок подружжя був пограбований окупантами.

Пара виховує двох дітей: старшу доньку Анастасію та сина Миколу.

Євгенія Гапчинська з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/e.gapchinska)