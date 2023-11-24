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Муж известной украинской художницы получил ранение на фронте: детали

Евгения Гапчинская с мужчиной (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Автор: Иванна Пашкевич

Муж украинской художницы Евгении Гапчинской Дмитрий получил ранение на фронте. С первых дней полномасштабного российского вторжения он защищает родную землю в рядах ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram живописицы.

Что известно

Художница опубликовала в соцсетях фото своего любимого, сообщив, что причиной ранения стал взрыв вражеской мины.

Дмитрий Гапчинский получил ранение на фронте (фото: instagram.com/e.gapchinska)

"Домочка ранен. Мина", - коротко подписала кадр Евгения.

Других подробностей женщина раскрывать не стала.

На втором снимке изображен Дмитрий с перебинтованной и загипсованной рукой.

Позади него - два флага - Украины и УПА.

Дмитрий Гапчинский получил ранение на фронте (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Пользователи пожелали быстрого выздоровления воину

Пользователи сети поддержали Гапчинскую.

  • Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень, та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре
  • Швидкого одужання і дякувати Богу, що він живий
  • Чоловікові - легкого одужання без ускладнень! Вам - мегатерпіння та сякої-такої рівноваги. Тримайтесь, любі!
  • Він сильний, Ви - сильна. Ми з вами

Евгения Гапчинская с мужем (фото: instagram.com/e.gapchinska)

Напомним, Дмитрий Гапчинский защищает Украину от российских оккупантов еще с 2014 года.

После начала полномасштабной руссийско-украинской войны мужчина продолжил защищать родную землю от врагов.

Он, как и его жена, художник и дизайнер.

В первые месяцы вторжения дом супругов был ограблен оккупантами.

Пара воспитывает двоих детей: старшую дочь Анастасию и сына Николая.

Евгения Гапчинская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/e.gapchinska)

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