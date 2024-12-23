Чоловік Тоні Матвієнко розсекретив суму, яку збирає за місяць на ЗСУ

Артист підкреслив, що він збирає близько мільйона гривень.

"Ми з сім'єю, я і Тоня, в середньому акумулюємо і витрачаємо на ЗСУ мільйон гривень на місяць. Це гонорари, благодійні акції. У нас немає "банок". Ми часто самі виступаємо організаторами благодійних подій, нам так зрозуміло: скільки точно зібрали, що можемо закупити і кому передаємо", - зазначив Мірзоян.

Також артист зазначив, що він спільно з іншими артистами за час повномасштабної війни перегнали багато машин на фронт.

"Ми перегнали приблизно 1000 автомобілів. Якщо в середньому все це помножити, то це серйозна сума. І це не враховуючи дрони, антидронові рушниці, РЕБи і все таке, починаючи з масхалатів до такмеда", - зазначив Арсен Мірзоян.

До слова, співак з 2014 року допомагає ЗСУ, а після початку повномасштабного вторгнення став займатися цим ще більше. Він також їздить у гарячі точки, де виступає перед військовими, щоб підняти їхній бойовий дух.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Хто такий Арсен Мірзоян

Мірзоян - український співак, заслужений артист України (2020).

Народився і виріс у Запоріжжі, закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю "інженер кольорової металургії". 12 років працював на Запоріжсталі.

У 2000 році повністю втратив слух на ліве вухо, у 2004 - на праве. Однак лікарі завдяки протезуванню повернули йому можливість займатися музикою.

Артист не має професійної музичної освіти, проте з 1998 року грав у різних рок-гуртах, потім познайомився з Олександром Положинським.

Голос країни". Посів 4-те місце.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)