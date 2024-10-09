Чоловік Саніної вперше за довгий час вийшов на зв'язок і показав, в якій країні перебуває

Так, Валерій виклав серію фото, на яких зображені учасники The Hardkiss, включно з Юлією Саніною.

Також він опублікував фото будівель, серед яких Orpheum Theatre, що в Лос-Анджелесі. 6 жовтня там був концерт колективу.

Опису під публікацією Бебко ніякого не залишив.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Реакція українців

Одні почали писати, що раді його знову бачити у соцмережах, інші поцікавилися, чи планує повертатися в Україну.

Ура, новий пост

Коли в Україну?

Навіть не хочеться коментувати, як Олєжка Винник

Вітаю, нарешті пост від вас, фото круті

Всі хлопці повтікали, тож повернуться тільки після закінчення війни. Тоді певно і буде концерт

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Коли "зник" чоловік Саніної

Валерій Бебко привернув увагу у соцмережах після чуток про розлучення, які почали циркулювати наприкінці минулого року. Представник гурту тоді заявив, що ці відомості не відповідають дійсності.

"На сьогодні немає українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії", - сказав менеджер Єгор Кір'янов.

Пізніше Юлія Саніна оголосила про всеукраїнський тур. Ці концерти проходили без учасників The Hardkiss, тобто й без її чоловіка Вала Бебко.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Фронтвумен пояснила це рішення тим, що це буде особлива програма, яка не притаманна хлопцям.

Ці заяви породили чутки про те, що Бебко, як і інші учасники гурту, можливо, переховується за кордоном.

Ведучий радіо "Люкс ФМ" Артур Адамов також розмірковував на цю тему. На його думку, продюсер гурту міг покинути Україну перед конкурсом Євробачення-2023, де його дружина, Юлія Саніна, була ведучою. Вона повернулася додому, а її чоловік - ні.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Дійсно, немає офіційних даних про поточне місцезнаходження музиканта. Крім того, Бебко малоактивний у своєму блозі: його останній допис було опубліковано в січні 2023 року, коли гурт представив кліп на пісню "Маяк".

Однак слід зазначити, що весь колектив планує провести другу частину європейського туру, який розпочнеться у листопаді.