Муж Саниной впервые за долгое время вышел на связь и показал, в какой стране находится

Так, Валерий выложил серию фото, на которых изображены участники The Hardkiss, включая Юлию Санину.

Также он опубликовал фото зданий, среди которых Orpheum Theatre в Лос-Анджелесе. 6 октября там был концерт коллектива.

Описания под публикацией Бебко никакого не оставил.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Реакция украинцев

Одни начали писать, что рады его снова видеть в соцсетях, другие поинтересовались, планирует ли возвращаться в Украину.

Ура, новий пост

Коли в Україну?

Навіть не хочеться коментувати, як Олєжка Винник

Вітаю, нарешті пост від вас, фото круті

Всі хлопці повтікали, тож повернуться тільки після закінчення війни. Тоді певно і буде концерт

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Когда "пропал" муж Саниной

Валерий Бебко привлек внимание в соцсетях после слухов о разводе, которые начали циркулировать в конце прошлого года. Представитель группы тогда заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

"На сегодняшний день нет украинца, который бы не проживал сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии", - сказал менеджер Егор Кирьянов.

Позже Юлия Санина объявила о всеукраинском туре. Эти концерты проходили без участников The Hardkiss, то есть без ее мужа Вала Бебко.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Фронтвумен объяснила это решение тем, что это будет особая программа, не свойственная парням.

Эти заявления породили слухи о том, что Бебко, как и другие участники группы, возможно, скрывается за границей.

Ведущий радио "Люкс ФМ" Артур Адамов тоже размышлял на эту тему. По его мнению, продюсер группы мог покинуть Украину перед конкурсом Евровидения-2023, где его жена Юлия Санина была ведущей. Она вернулась домой, а ее муж - нет.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Действительно, нет официальных данных о текущем местонахождении музыканта. Кроме того, Бебко малоактивен в своем блоге: его последнее сообщение было опубликовано в январе 2023 года, когда группа представила клип на песню "Маяк".

Однако следует отметить, что весь коллектив планирует провести вторую часть европейского тура, который начнется в ноябре.