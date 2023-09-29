Чоловік потрапив до лікарні з болем у животі: лікарі витягли з його шлунка 60 предметів (фото)

В Індії до лікарів звернувся чоловік зі скаргами на біль у животі. Медики були шоковані, коли витягли із його шлунка 60 побутових предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на New York Post.

Що відомо про чоловіка

Зазначається, що до лікарні звернувся 35-річний чоловік Калдіп Сінгх, який страждав на біль у животі два роки. Також він мав підвищену температуру. Йому зробили рентген шлунка і були шоковані.

"Під час проведення рентгена ми виявили всередині шлунка медальйони, ланцюжки, гайки, болти, навушники та багато інших предметів", - розповів директор лікарні Аджмер Сінгх Калра.

Медики просканували проблемну зону та повідомили, що Сінгх з'їв близько 60 дрібничок, включаючи медальйони, ланцюжки, гайки, болти, навушники, шпильки, магніти, гудзики на сорочках та блискавки.

Чоловік в Індії їв навушники, блискавки та гудзики (Скріншот)

Лікарі Клівлендської клініки діагностували у чоловіка психічне захворювання, при якому пацієнт "імпульсивно ковтає предмети, які не є їжею".

Це захворювання найбільш поширене серед маленьких дітей, вагітних жінок та людей із психічними розладами, у тому числі розладами аутистичного спектру, розумовими порушеннями чи шизофренією.

За даними Jam Press, родичі пацієнта не знали про проблему.