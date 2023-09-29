Мужчина попал в больницу с болью в животе: врачи извлекли из его желудка 60 предметов (фото)
В Индии к врачам обратился мужчина с жалобами на боль в животе. Медики были шокированы, когда извлекли из его желудка 60 бытовых предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
Что известно о мужчине
Отмечается, что в больницу обратился 35-летний мужчина Калдип Сингх, который страдал от боли в животе два года. Также у него была повышенная температура. Ему сделали рентген желудка и были в шоке.
"При проведении рентгена мы обнаружили внутри желудка медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники и многие другие предметы", - рассказал директор больницы Аджмер Сингх Калра.
Медики просканировали проблемную зону и сообщили, что Сингх съел около 60 безделушек, включая медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники, булавки, магниты, пуговицы на рубашках и молнии.
Мужчина в Индии ел наушники, молнии и пуговицы (Скриншот)
Врачи Кливлендской клиники диагностировали у мужчины психическое заболевание, при котором пациент "импульсивно глотает предметы, которые не являются едой".
Это заболевание наиболее распространено среди маленьких детей, беременных женщин и людей с психическими расстройствами, в том числе расстройствами аутистического спектра, умственными нарушениями или шизофренией.
По данным Jam Press, родственники пациента не знали о проблеме.
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