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Чоловік Полякової приліг на пишні груди відомої режисерки: "Олю, твій Вадюсічка під нашою опікою"

П'ятниця 27 жовтня 2023 17:11
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Чоловік Полякової приліг на пишні груди відомої режисерки: "Олю, твій Вадюсічка під нашою опікою" Оля Полякова з чоловіком та Олена Вінярська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський неочікувано засвітився на пишних грудях режисерки Олени Вінярської. Відповідним відео кліпмейкерка поділилася у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram жінки.

Чоловік Полякової показався у компанії іншої під час концерту дружини

26 жовтня відбувся концерт Олі Полякової у Києві. Шоу відвідало багато знаменитостей, а також чоловік співачки.

Чоловік Полякової приліг на пишні груди відомої режисерки: &quot;Олю, твій Вадюсічка під нашою опікою&quot;

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Про це стало відомо після опублікованого пікантного ролику режисерки Олени Вінярської, на якому вона прихиляє голову коханого виконавиці до свого напівоголеного бюсту.

"Дорога Оля, поки ти на репетиції свого концерту, твій чоловік у повній безпеці. Олічка, Вадюсічка під нашою опікою", - звернулася Олена до Полякової.

Сам бізнесмен наголошує на тому, що його дружина дозволяє йому таке робити.

Зазначимо, що Оля Полякова вийшла заміж за українського бізнесмена Вадима Буряковського 11 вересня 2004 року. У подружжя є двоє спільних дітей - 18-річна Марія та 11-річна Аліса.

Чоловік Полякової приліг на пишні груди відомої режисерки: &quot;Олю, твій Вадюсічка під нашою опікою&quot;

Оля Полякова з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми розповідали, що Оля Полякова "засосала" Лесю Нікітюк на очах у Богдана Буше та інших чоловіків.

Нещодавно також Юрій Горбунов показав, як виглядав у дитинстві.

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Оля Полякова звезды шоу-бизнеса