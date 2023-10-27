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Муж Поляковой прилег на пышную грудь известного режиссера: "Оля, твой Вадюсичка под нашей опекой"

Пятница 27 октября 2023 17:11
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Муж Поляковой прилег на пышную грудь известного режиссера: "Оля, твой Вадюсичка под нашей опекой" Оля Полякова с мужем и Елена Винярская (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский неожиданно засветился на пышной груди режиссера Елены Винярской. Соответствующим видео клипмейкер поделилась в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram женщины.

Муж Поляковой показался в компании другой во время концерта жены

26 октября состоялся концерт Оли Поляковой в Киеве. Шоу посетило много знаменитостей, а также муж певицы.

Муж Поляковой прилег на пышную грудь известного режиссера: &quot;Оля, твой Вадюсичка под нашей опекой&quot;

Оля Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Об этом стало известно после опубликованного пикантного ролика режиссера Елены Винярской, на котором она преклоняет голову любимого исполнительницы к своему полуобнаженному бюсту.

"Дорогая Оля, пока ты на репетиции своего концерта, твой мужчина в полной безопасности. Оличка, Вадюсичка под нашей опекой", - обратилась Елена к Поляковой.

Сам бизнесмен подчеркнул, что его жена позволяет ему такое делать.

Отметим, что Оля Полякова вышла замуж за украинского бизнесмена Вадима Буряковского 11 сентября 2004 года. У супругов есть двое общих детей - 18-летняя Мария и 11-летняя Алиса.

Муж Поляковой прилег на пышную грудь известного режиссера: &quot;Оля, твой Вадюсичка под нашей опекой&quot;

Оля Полякова с мужем и детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова "засосала" Лесю Никитюк на глазах у Богдана Буша и других мужчин.

Недавно также Юрий Горбунов показал, как выглядел в детстве.

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Оля Полякова звезды шоу-бизнеса