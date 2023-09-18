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Ані Лорак зганьбилась на концерті в Туреччині. Причина - "українська" сукня

Ані Лорак обурила українців своїм виступом у Туреччині (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яку не кличуть на концерти навіть в Росії, вирішила виступати Туреччині - в рідній країні її колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу. Головним здивуванням є те, що артистка збирає зали (хоча здебільшого на неї приходять вихідці з країн так званого СНД).

Кадрами з останнього свого виступу в Анталії Кароліна поділилася у Instagram Stories. Але уважні підписники помітили цікаву деталь у шоу 44-річної співачки.

Ані Лорак бідує?

За останні місяці Лорак встигла відіграти не мало концертів у різних містечках Туреччини. Але з самого початку її концертного туру, українці були дуже незадоволені тим, що її все ще пускають на європейську сцену. 

Але для турків туристичний бізнес - це значна стаття заробітку. Тому багатьом російським артистам влада не забороняє виступати на курортах та заробляти гроші. 

Ані Лорак виступає в Анталії (фото: instagram.com/anilorak)

Але пісні Лорак - це другорядне. Адже найбільше дивує той факт, що на останньому концерті артистка виступила... у сукні, в якій вона представляла Україну на Євробаченні 2008.

Зауважимо, що сценічне вбрання для пісенного конкурсу готував їй італійський дизайнер Роберто Каваллі, з яким Кароліну познайомив тодішній наставник зірки, українофоб Філіп Кіркоров.

Ані Лорак на Євробаченні 2008 (скриншот з відео)

Дехто з фоловерів співачки зауважив, що у Лорак справи йдуть геть кепсько, якщо вона мусить витанцьовувати у сукні 15-річної давності.

А інші юзери впевнені: якщо це дійсно сукня, в якій Кароліна виступала на конкурсі у Белграді, представляючи нашу країну, то вона не має морального права носити її зараз - у часи, коли співачка закриває очі на звірства своєї нової батьківщини на території України.

У той же час навіть фоловери співачки з РФ висловлюють думку, що виступи Лорак, яка досі вважає себе великою зіркою, у турецьких готельних комплексах, в той час як справжні українські артисти збирають стадіони в світі, це ніщо інше як "стид і сором". 

Раніше ми писали, що Ані Лорак виправдалася перед росіянами за "допомогу" українцям.

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