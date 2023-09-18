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Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции. Причина - "украинское" платье

Ани Лорак возмутила украинцев своим выступлением в Турции (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Певица-предательница Ани Лорак, которую не зовут на концерты даже в России, решила выступать в Турции - в родной стране ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. Главным удивлением является то, что артистка собирает залы (хотя в большинстве своем на нее приходят выходцы из стран так называемого СНГ).

Кадрамы с последнего своего выступления в Анталии Каролина поделилась в Instagram Stories . Но внимательные подписчики заметили интересную деталь в шоу 44-летней певицы.

Ани Лорак бедствует?

За последние месяцы Лорак успела отыграть немало концертов в разных городках Турции. Но с самого начала ее концертного тура, украинцы были очень недовольны тем, что ее все еще пускают на европейскую сцену.

Но для турков туристический бизнес - это значительная статья заработка. Поэтому многим российским артистам, власти не запрещают выступать на курортах и зарабатывать деньги.

Ани Лорак выступает в Анталии (фото: instagram.com/anilorak)

Но песни Лорак - это второстепенное. Ведь больше удивляет тот факт, что на последнем концерте артистка выступила... в платье, в котором она представляла Украину на Евровидении 2008.

Заметим, что сценические наряды для песенного конкурса готовил ей итальянский дизайнер Роберто Кавалли, с которым Каролину познакомил тогдашний наставник звезды, украинофоб Филипп Киркоров.

Ани Лорак на Евровидении 2008 (скриншот с видео)

Некоторые фолловеры певицы заметили, что у Лорак дела обстоят плохо, если она должна выплясывать в платье 15-летней давности.

А другие юзеры уверены: если это действительно платье, в котором Каролина выступала на конкурсе в Белграде, представляя нашу страну, то она "не имеет морального права" носить его сейчас - во времена, когда певица закрывает глаза на зверства ее новой родины на территории Украины.

В то же время даже фолловеры певицы из РФ высказывают мнение, что выступления Лорак, до сих пор считающей себя большой звездой, в турецких гостиничных комплексах, в то время как настоящие украинские артисты собирают стадионы в мире, это ничто иное как "стыд и срам".

Раньше мы писали, что Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" украинцам.

Также читайте, как Таисия Повалий "отпраздновала" с оккупантами "освобождение Луганска от фашистов" , но стала посмешищем.

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