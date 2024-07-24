Чоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувала

Що написав Кацурін

У своєму блозі коханий знаменитої співачки показав нащадка у різні моменти його життя: на деяких кадрах хлопчик позував сам, на інших - з сестрою та новоспеченою мачухою Надею Дорофєєвою.

Кацурін показав сімейні кадри (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

"Три роки карапузу. Дивовижно, але з кожною дитиною внутрішнє "коханнєсховище" збільшується в рази. Здавалося б, куди ще, будемо ділити між дітьми той ресурс кохання, який вже є. А ніт - він гнучкий, причому гнучкий в один бік - в бік безкомпромісного збільшення", - зазначив Міша.

"Любі", - відреагувала на публікацію Дорофєєва.

"Вітаю! Хочемо поповнення великої сімʼї", - додав колишній колега артистки Олексій Завгородній (він же Позитив).

Івану виповнилося три роки (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

Після побачених знімків можна зробити висновок, що діти поладнали з новою обраницею свого батька. Більше того, у квітні вони зворушливо привітали співачку з її з днем народження: приготували для неї подарунки, а також залишили на дверях кімнати записку "Наді вхід заборонено", аби вона не побачила сюрприз раніше часу.

Що відомо про перший шлюб Кацуріна

Нагадаємо, ще не так давно ресторатор був у законних стосунках з дизайнеркою Дашею Кацуріною, з якою повідомив про розставання навесні 2022 року. Приблизно у той же час про розрив розповіли й Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом.

Колишній виконавиці, як відомо, почав зустрічатися із Дашею після розлучення.

Окрім сина Івана, у шлюбі у Кацуріних також народилася донька Саша.

За Мішу Кацуріна Надя Дорофєєва вийшла заміж у червні минулого року - через кілька місяців після того, як вони підтвердили свої стосунки.

Пара підтвердила стосунки через кілька місяців після розлучення (Фото: instagram.com/misha_katsurin)