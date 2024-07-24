Муж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировала

Что написал Кацурин

В своем блоге возлюбленный знаменитой певицы показал потомка в разные моменты его жизни: на некоторых кадрах мальчик позировал сам, на других - с сестрой и новоиспеченной мачехой Надей Дорофеевой.

Кацурин показал семейные кадры (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

"Три года карапузу. Удивительно, но с каждым ребенком внутреннее "любвиехранилище" увеличивается в разы. Казалось бы, куда еще, будем делить между детьми тот ресурс любви, который уже есть. А нет - он гибкий, причем гибкий в одну сторону - в сторону бескомпромиссного увеличения", - отметил Миша.

"Дорогие", - отреагировала на публикацию Дорофеева.

"Поздравляю! Хотим пополнения в большой семье", - добавил бывший коллега артистки Алексей Завгородний (он же Позитив).

Ивану исполнилось три года (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

После увиденных снимков можно предположить, что дети поладили с новой избранницей своего отца. Более того, в апреле они трогательно поздравили певицу с днем рождения: приготовили для нее подарки, а также оставили на дверях комнаты записку "Наде вход запрещен", чтобы она не увидела сюрприз раньше времени.

Что известно о первом браке Кацурина

Напомним, еще недавно ресторатор был в законных отношениях с дизайнером Дашей Кацуриной, с которой сообщил о расставании весной 2022 года. Приблизительно в то же время о разрыве рассказали и Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом.

Бывшей исполнительницы, как известно, стал встречаться с Дашей после развода.

Кроме сына Ивана, в браке у Кацуриных родилась также дочь Саша.

За Мишу Кацурина Надя Дорофеева вышла замуж в июне прошлого года - спустя несколько месяцев после того, как они подтвердили свои отношения.

Пара подтвердила отношения спустя несколько месяцев после развода (Фото: instagram.com/misha_katsurin)