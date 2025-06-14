Чоловіча мода 2025: стильні образи, які підкорять усіх

Комфорт

"Як у жіночих гардеробах, основний фокус ми зосереджуємо на комфортних формулах образів. Вільний крій одягу, натуральні матеріали, але при цьому додаємо виразність через колірні рішення, принти та роботу з різними текстурами", - підкреслила блогерка.

Футболки-поло

Футболки з коміром, так звані футболки-поло, залишаються зручним трендом і надають виваженості чоловічим образам. Крім того, за словами стилістки, це класна альтернатива звичайним футболкам. Необхідно обирати футболки вільного крою, з цікавими принтами, написами, які підкреслюватимуть індивідуальність.

Одяг із принтом

Ботанічні, етнічні, квіткові, геометричні принти на виробах можна сміливо додавати в образи на літній сезон і поєднувати з більш спокійними однотонними речами, створюючи необхідний баланс.

Костюми з льону

Льон залишається одним з найпопулярніших матеріалів для літніх костюмів завдяки своїй легкості та "дихаючим" властивостям. У 2025 році в моді будуть костюми світлих, пастельних тонів: бежеві, пісочні, світло-сірі, м'ятні.

Популярні фасони - класичні, але з вільним кроєм, що забезпечує комфорт у спеку. Часто костюми доповнюють легкими сорочками без краватки або навіть футболками, щоб підкреслити невимушений стиль.

Шорти з льону

Лляні шорти ідеально пасують для спекотного літа, особливо в поєднанні з легкими футболками або сорочками в стилі оверсайз. У 2025 році популярні середні та довгі фасони шортів з натуральних відтінків, а також з принтами в стилі бохо або етно. Важливо, що льон добре пропускає повітря, тому такі шорти не парять і дають відчуття свіжості.

Шорти з інших матеріалів

Шорти різної довжини та з різних матеріалів - денім, бавовна, спортивні шорти з лампасами - всі вони точно можуть бути присутніми в чоловічих гардеробах і створювати різні за настроєм образи.

Аксесуари

Також стилістка підкреслила, що кожен образ важливо доповнювати аксесуарами. Тут варто звернути увагу на сумки-бананки, плетені шопери, окуляри, браслети, каблучки та багато іншого. Саме ці елементи додаватимуть родзинку.